Entenda como será a travessia de pedestres no mergulhão de Camburi

Veja onde vai ficar semáforo com faixa Crédito: Reprodução/Arte AG

O projeto prevê a passagem de duas pistas por baixo da Avenida Dante Michelini — chegando a seis metros abaixo do nível da via, o que gerou dúvida em relação ao ponto onde será feita a passagem de pedestres e ciclistas para o calçadão de Camburi. Atualmente, a travessia é realizada ao fim da Rodovia Norte Sul, onde há semáforo e faixa de pedestres.

O secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, explica que uma solução proposta no anteprojeto da prefeitura é a instalação de um semáforo do modelo botoeira, acionado somente após o pedido para atravessar do pedestre ou ciclista. A ideia é que esse ponto de travessia seja feito antes de chegar à curva projetada onde vai ficar o primeiro mergulhão, que será usado pelo motorista que sai da Rodovia Norte Sul sentido Tubarão.

No projeto, a ciclovia existente na Norte Sul até o cruzamento com a Dante Michelini será prolongada pelo lado oposto do calçadão até o ponto de travessia em que ficará o semáforo com botoeira.

"Pelos estudos realizados, o número de intenções de travessia de pedestres nesse ponto não coincide com horário de pico, no início da manhã e fim da tarde, por exemplo. Por isso, a solução sugerida é instalar um semáforo que só fecha quando é acionado", detalha Perin.

Redução de tempo na travessia

A administração municipal estima que o mergulhão vai reduzir o tempo de travessia da interseção, que hoje é de 55 a 88 segundos, para até 10 segundos. O objetivo da obra é melhorar a circulação, a mobilidade e a fluidez do bairro Jardim Camburi com uma livre passagem na região, extinguindo os semáforos.

O estudo feito pela Secretaria de Obras aponta que a velocidade média dos veículos que transitam pelo trecho — parando nos semáforos e enfrentando as retenções — hoje é de 2 km/h e vai passar para 33km/h com os dois mergulhões.

A empresa vencedora da licitação será contratada para elaborar projetos, orçamento e executar a obra.

No planejamento da prefeitura para a obra que vai ser executada pela empresa contratada, o mergulhão pode ser definido como uma interseção em dois níveis com duas passagens inferiores (mergulhões). O percurso pela avenida Dante Michelini seguirá no mesmo nível em ambos os sentidos.

Uma das pistas que vai passar por baixo da Dante Michelini será para quem sai da Norte Sul em direção à Vale. E a outra será de quem vem de Jardim da Penha e precisa acessar a Norte Sul em direção à Serra. Todos as pistas vão ter três faixas de rolamento.