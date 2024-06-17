Começa demolição das cabines de pedágio da Terceira Ponte em Vitória

As cabines na antiga praça do pedágio no acesso à Terceira Ponte, em Vitória, começaram a ser demolidas por volta das 8h desta segunda-feira (17). O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse em entrevista à reportagem do Bom Dia ES, da TV Gazeta, que a intervenção é realizada sem paralisação do trânsito, por haver faixas paradas.

Segundo o secretário, o serviço de remoção das 15 cabines, em Vitória, deve durar entre 30 e 45 dias, começando às 7h da manhã e indo até as 18 horas. A cobertura das estruturas deve ser mantida e utilizada em um projeto arquitetônico para a chegada dos motoristas a Vitória. Quanto à sinalização horizontal no acesso à ponte, alvo de reclamações, Fábio Damasceno afirmou que será feita uma avaliação, mas que se trata de uma sinalização "relativamente nova" e que, por enquanto, será mantida.

Questionado sobre o motivo de o serviço estar sendo realizado com marretas e outros equipamentos pequenos e não com o auxílio uma máquina maior, o secretário justificou que seria por motivos de segurança. "Eu não consigo colocar uma retroescavadeira aqui por causa da altura. É muito arriscado para os trabalhadores", explicou Damasceno.

Cabines do pedágio da Terceira Ponte são demolidas em Vitória

Na noite do último domingo (16), o governador Renato Casagrande (PSB), publicou um vídeo em uma rede social ao lado do secretário de mobilidade e infraestrutura (Semobi), Fábio Damasceno, informando que as cabines em Vitória seriam retiradas na segunda-feira (17), e que, em breve, também seriam removidas as 22 estações de cobrança do pedágio ES-060 — Rodovia do Sol — em Guarapari. Os locais onde atualmente ficam as cabines devem dar lugar a praças.

Pedágio deixou de ser cobrado no fim de 2023

A cobrança do pedágio na Terceira Ponte chegou ao fim no dia 22 de dezembro de 2023 , após o encerramento do contrato de 25 anos de concessão à Rodosol. Além do trecho, o governo do Estado também assumiu a administração dos 67,5 quilômetros da ES 060 — Rodovia do Sol — que também eram administrados pela antiga concessionária.