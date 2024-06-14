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Que estrago!

Caminhão com barco na carroceria causou danos em Jardim da Penha e Monte Belo

A embarcação transportada em um caminhão derrubou fios no cruzamento da rua Pedro Fonseca com a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, em Monte Belo, e também em Jardim da Penha
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

14 jun 2024 às 19:09

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 19:09

O caminhão, que carregava um barco na carroceria, deixou um rastro de destruição na Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, em frente ao Clube dos Oficiais, em Jardim da Penha, e também no cruzamento da rua Pedro Fonseca com a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, em Monte Belo, ambos em Vitória, na tarde desta quinta-feira (14).
O veículo derrubou semáforos e fios nas duas regiões e foi flagrado por populares (veja vídeo acima).
A Guarda Civil Municipal informou que duas equipes estão atuando nos dois pontos, acompanhando a equipe de reparação e ajudando na fluidez do trânsito no local até a recuperação do semáforo.
A embarcação que era transportada foi localizada pela Guarda de Vitória na Ilha da Fumaça, próximo à Ilha de Monte Belo, já fora do reboque. O veículo foi identificado e autuado pela infração de danos às instalações e equipamentos da via, conforme consta no artigo 231, I do Código de Trânsito Brasileiro.
Cabos foram derrubados por caminhão que carregava barco
Cabos foram derrubados por caminhão que carregava barco Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) explicou que será aberto um processo administrativo por meio da Procuradoria do Município solicitando ressarcimento dos danos ao patrimônio.
Disse, ainda, que uma equipe do órgão esteve na Ilha de Monte Belo após o chamado da Central Semafórica. Cabos de semáforo, módulos de potência e três fusíveis foram trocados e, após ser feito reinício do controlador e do modem, os equipamentos no cruzamento voltaram a funcionar.
“A Setran informa que uma equipe também percorrerá o outro ponto avariado pelo reboque, e a previsão é que até as 22 horas desta sexta-feira voltem a funcionar normalmente”, informou a secretaria.
A EDP afirmou que os fios mencionados são de empresas de telecomunicações e que não há interrupção no fornecimento de energia na região. As empresas responsáveis foram notificadas para repararem suas fiações quanto antes. Uma equipe da concessionária será enviada ao local para verificar a situação e eliminar qualquer risco.

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