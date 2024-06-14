Caminhão com barco na carroceria derruba fios em cruzamento de Vitória

Caminhão carregando barco derrubou fios no cruzamento com a Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Um caminhão que transportava um barco derrubou fios no cruzamento da rua Pedro Fonseca com a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, em Monte Belo, Vitória , na tarde desta sexta-feira (14).

Em razão disso, segundo apuração do repórter-fotográfico de A Gazeta, Carlos Alberto Silva, os semáforos da região não estão funcionando.

Cabos foram derrubados por caminhão que carregava barco Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma equipe de uma empresa provedora de internet está no local para fazer reparos. A EDP informou que os fios mencionados são de empresas de telecomunicações e que não há interrupção no fornecimento de energia na região.

As empresas responsáveis foram notificadas para que reparem suas fiações o quanto antes. Uma equipe da concessionária será enviada ao local para verificar a situação e eliminar qualquer risco.