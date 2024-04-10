Terceira Ponte: demolição de pedágio não tem mais prazo para acontecer

"As obras para retirada das cabines das antigas praças de pedágio devem ser iniciadas entre 30 a 60 dias. A equipe está realizando o processo administrativo interno de inventário e retirada dos equipamentos das cabines. Paralelo a isso, está sendo desenvolvido o projeto da obra em si, de retirada das cabines e dos ajustes necessários nas antigas praças de pedágio. O serviço será feito por trechos, sem interdição da via. Os horários serão detalhados posteriormente, de acordo com o plano de trabalho".