Terceira Ponte: demolição de pedágio não tem mais prazo para acontecer

Prevista para ser realizada até este mês, a demolição das cabines de pedágio na Terceira Ponte
, entre Vitória
e Vila Velha
, e na Rodovia do Sol
(ES 060) na entrada de Guarapari
, não tem mais data para acontecer. A informação foi dada nesta quarta-feira (10) pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.
Passados 55 dias desde a última informação da Semobi, a reportagem de A Gazeta procurou a pasta para confirmar a demolição das estruturas, que, segundo o prazo divulgado, deveria começar no máximo até a próxima segunda-feira (15).
Porém, segundo o secretário Fábio Damasceno, a pasta ainda não terminou a fase de levantamento de inventário e, por isso, não há mais previsão para início da retirada das estruturas.
“Isso ainda não acabou (o levantamento do inventário). São mais equipamentos do que imaginávamos. Agora estudamos como as cabines serão retiradas. Estamos avaliando quais equipamentos precisam ser isolados para que tudo seja feito com cuidado, já que também precisamos observar a parte elétrica, por exemplo”, explica Damasceno.
“Além disso, estamos elaborando orçamento. Em breve, vamos ter um edital e fazer a licitação para dar os próximos passos. Não vamos estimar prazo. Precisamos terminar a parte administrativa com o patrimônio”, acrescenta o secretário.