Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem data

Terceira Ponte: demolição de pedágio não tem mais prazo para acontecer

Previsão era que derrubada das cabines tivesse início até este mês, mas secretário de Mobilidade afirma que será preciso mais tempo para preparar a retirada das estruturas
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

10 abr 2024 às 10:23

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 10:23

Cancelas são retiradas do pedágio da Terceira Ponte
Cabines do pedágio da Terceira Ponte vão ser demolidas, mas prazo está indefinido Crédito: Fernando Madeira
Prevista para ser realizada até este mês, a demolição das cabines de pedágio na Terceira Ponte, entre Vitória Vila Velha, e na Rodovia do Sol (ES 060) na entrada de Guarapari, não tem mais data para acontecer. A informação foi dada nesta quarta-feira (10) pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.
Com o fim da cobrança de pedágio, em 22 de dezembro de 2023, o governo do Estado divulgou que as cabines das praças de operação começariam a ser demolidas em fevereiro de 2024. À época, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que a demolição teria início após a retirada de equipamentos instalados no local. Entretanto, em fevereiro, a pasta anunciou um novo prazo para a derrubada da estrutura: 60 dias.

Nota da Semobi enviada à reportagem em 15 de fevereiro

"As obras para retirada das cabines das antigas praças de pedágio devem ser iniciadas entre 30 a 60 dias. A equipe está realizando o processo administrativo interno de inventário e retirada dos equipamentos das cabines. Paralelo a isso, está sendo desenvolvido o projeto da obra em si, de retirada das cabines e dos ajustes necessários nas antigas praças de pedágio. O serviço será feito por trechos, sem interdição da via. Os horários serão detalhados posteriormente, de acordo com o plano de trabalho".

Passados 55 dias desde a última informação da Semobi, a reportagem de A Gazeta procurou a pasta para confirmar a demolição das estruturas, que, segundo o prazo divulgado, deveria começar no máximo até a próxima segunda-feira (15).
Porém, segundo o secretário Fábio Damasceno, a pasta ainda não terminou a fase de levantamento de inventário e, por isso, não há mais previsão para início da retirada das estruturas.
“Isso ainda não acabou (o levantamento do inventário). São mais equipamentos do que imaginávamos. Agora estudamos como as cabines serão retiradas. Estamos avaliando quais equipamentos precisam ser isolados para que tudo seja feito com cuidado, já que também precisamos observar a parte elétrica, por exemplo”, explica Damasceno.
“Além disso, estamos elaborando orçamento. Em breve, vamos ter um edital e fazer a licitação para dar os próximos passos. Não vamos estimar prazo. Precisamos terminar a parte administrativa com o patrimônio”, acrescenta o secretário.

Veja Também

Clínica da Serra deve indenizar funcionária chamada de 'macumbeira' e 'fedorenta'

Professores da Ufes decidem entrar em greve a partir de segunda-feira (15)

Empresa de telefonia não informou sobre obra que furou tubulação, diz ES Gás

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

rodovia do sol Terceira Ponte Pedágio Governo do ES Semobi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados