Terceira Ponte: cabines de pedágio começam a ser demolidas em fevereiro

De acordo com Fábio Damasceno, secretário responsável pela Semobi, a demolição começará após a retirada de equipamentos que ainda estão instalados dentro das cabines.

O secretário informou ainda que as estruturas de concreto que fazem parte das praças de pedágio devem ser preservadas, já que contam com pilares que sustentam a cobertura do local, sinalizando que, no primeiro momento, apenas as cabines serão retiradas.