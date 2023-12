Tarifa zero

Pedágio chega ao fim: cancelas são retiradas da 3ª Ponte e Rodovia do Sol

Governador Renato Casagrande disse que uma empresa já foi contratada para serviços operacionais e o DER-ES ficará a cargo de manutenção de pista e sinalização

2 min de leitura min de leitura

João Barbosa Repórter / [email protected]

“A partir de hoje, assumimos a gestão do pedágio da Terceira Ponte e da Rodosol, um marco para a história da nossa gestão e do Espírito Santo. Depois de 25 anos, toda a operação passa a ser realizada pelo Governo do Estado. Vamos melhorar o monitoramento da via e trabalhar para que os usuários tenham cada vez mais mobilidade ao trafegar”, escreveu o governador Renato Casagrande em publicação compartilhada nas redes sociais.

No vídeo compartilhado por Casagrande, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, frisou que o Estado trabalha para trazer melhoria nos serviços de gestão das vias. “[Estamos] modernizando cada vez mais, aprendendo e trazendo melhor qualidade de atendimento ao nosso cidadão que trafega tanto na rodovia quanto na Terceira Ponte”, disse Damasceno.

De acordo com o governador, uma empresa já foi contratada para serviços operacionais e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) ficará a cargo de manutenção de pista e sinalização.

Além disso, Casagrande sinalizou que o telefone para suporte aos usuários das vias continua sendo o mesmo que era disponibilizado pela Rodosol: 0800 979 0060.

Veja Também Fim do pedágio: Ceturb assume gestão definitiva de 3ª Ponte e Rodovia do Sol

O fim do pedágio

O anúncio do fim do pedágio aconteceu em meio a uma disputa judicial. A Rodosol ingressou com uma ação, em caráter de emergência, solicitando a prorrogação da concessão até que seja feito o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou que o governo do Estado pague a dívida de R$ 351 milhões devida à empresa. O pedido ocorreu a 13 dias do encerramento do contrato de 25 anos.

A dívida foi apurada pela Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (Coppetec), contratada pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) em 2020, a quem compete fazer o encerramento do contrato de concessão. E foi informada pelo governo do estado ao Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES).

Apesar de o governador do Estado ter decretado o fim do pedágio, uma ação na Justiça pode mudar esse cenário. A Rodosol entrou com ação judicial para ser indenizada ou para continuar na concessão da Terceira Ponte e também da Rodovia do Sol. O caso está em tramitação e não tem decisão favorável nem a empresa, nem ao governo capixaba até o momento.

Fim do pedágio: cancelas são retiradas da Terceira Ponte e Rodovia do Sol Tela cheia 1 de 10

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta