Empresa de telefonia não informou sobre obra que furou tubulação, diz ES Gás

Local onde tubulação de gás foi perfurada, na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Your browser does not support the audio element. ES Gás diz que empresa de telefonia não informou sobre obra que furou tubulação

Em nota, a ES Gás apontou que a rede da companhia foi avariada pela atividade de terceiros em um trecho da Avenida Dante Michelini, em Camburi, durante uma obra de furo direcional. "É importante frisar que a ES Gás não foi informada e nem contactada, em nenhum momento, pelo executor desta obra para que a distribuidora pudesse compartilhar orientações e cadastros a fim de minimizar o risco de ocorrências desta natureza e garantir a ampla segurança nessas operações."

A distribuidora ressalta que é importante que qualquer agente que vá realizar obras em vias públicas consulte previamente a ES Gás através dos canais oficiais da empresa. "A ES Gás dispõe de uma equipe de acompanhamento de obras que atua 24h/7 (24 horas durante os sete dias da semana) e que pode ser demandada por órgãos públicos, demais concessionárias e terceiros que necessitem executar serviços em vias públicas. Vale lembrar que a prefeitura é a responsável por avaliar e conceder os pedidos de obras em vias públicas", diz, em outro trecho da nota.

Prefeitura de Vitória foi questionada sobre o assunto e, segundo a assessoria de imprensa, o caso está em apuração.

Clientes

Para orientar os clientes, a ES Gás frisa que não utiliza grupos de aplicativos de mensagens e, sobre este caso em Vitória, o site da companhia exibe todas as informações atualizadas na página principal . A empresa pontua ainda que, em cumprimento a uma das etapas obrigatórias de segurança do processo de restabelecimento do fornecimento de gás, o time de campo da distribuidora, devidamente identificado, está realizando o fechamento das válvulas de calçada de todos os clientes afetados. O procedimento, segundo a companhia, é necessário para o reestabelecimento seguro do fornecimento.

"Os gasistas também estão orientados a solicitar aos consumidores para checarem se todos os registos de gás estão fechados, a fim de garantir a cautela em toda a operação. O fechamento de todos os pontos de consumo para restabelecimento do fornecimento de gás é um dos requisitos estabelecidos pelas normas técnicas brasileiras", ressalta a ES Gás.

Por uma questão de protocolo, prossegue a nota da empresa, a orientação é que os clientes nos bairros afetados mantenham fechados todos os registros de equipamentos que utilizem gás natural, permitindo o acesso do gasista da ES Gás, que estará devidamente identificado com crachá e capacitado para efetuar o retorno do fornecimento do gás.

A empresa ressalta que não há nenhum risco neste momento, pois o vazamento já foi contido.

Ainda na nota, a companhia reafirma que o restabelecimento do serviço será gradativo devido ao procedimento de recomissionamento. A volta do fornecimento do gás está prevista para 15h desta terça-feira (9) e a ES Gás solicita o apoio dos consumidores para facilitarem o acesso das equipes de campo para maior celeridade no processo.