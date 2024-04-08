Furo em tubulação foi causado por empresa de telefonia, diz ES Gás

Moradores e comerciantes dos bairros República, Jardim da Penha, Mata da Praia e Goiabeiras foram afetados pelo problema, constatado ainda na noite de domingo (7), quando o fornecimento precisou ser suspenso devido ao furo na tubulação. De acordo com a ES Gás, o vazamento já foi contido, mas ainda estão sendo feitos reparos na rede. Com isso, a previsão é que o serviço seja restabelecido até as 15h de terça-feira (9).