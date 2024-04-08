Furo em tubulação foi causado por empresa de telefonia, diz ES Gás

O furo na tubulação que deixou cerca de 13 mil moradores e comerciantes sem gás encanado em quatro bairros de Vitória nesta segunda-feira (8) foi causado por uma empresa de telefonia, durante a implantação de uma rede de fibra ótica, na Avenida Dante Michelini, em Camburi. A explicação para o problema foi dada pela ES Gás, responsável pelo fornecimento do produto na Grande Vitória.
A ES Gás informou ainda que a empresa de telefonia não havia feito contato com a companhia para a realização das obras. "É importante frisar que a ES Gás não foi informada e nem contactada, em nenhum momento, pelo executor desta obra para que a distribuidora pudesse compartilhar orientações e cadastros a fim de minimizar o risco de ocorrências desta natureza e garantir a ampla segurança nessas operações."
Moradores e comerciantes dos bairros República, Jardim da Penha, Mata da Praia e Goiabeiras foram afetados pelo problema, constatado ainda na noite de domingo (7), quando o fornecimento precisou ser suspenso devido ao furo na tubulação. De acordo com a ES Gás, o vazamento já foi contido, mas ainda estão sendo feitos reparos na rede. Com isso, a previsão é que o serviço seja restabelecido até as 15h de terça-feira (9).
Nas redes sociais e em relatos enviados à reportagem, moradores apontaram os problemas causados pela interrupção do fornecimento de gás encanado, principalmente para cozinhar e tomar banho. "Está difícil por aqui. Acordei às 5h, com banho frio, sem conseguir fazer um café e agora sem conseguir esquentar um almoço", disse Umberto Loss, morador da Mata da Praia.
ATUALIZAÇÃO: Este texto foi modificado com nova informação fornecida pela ES Gás, em nota divulgada na noite de segunda-feira (8).