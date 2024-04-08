Juiz manda soltar motorista de acidente que matou universitárias na Serra

Na ocasião, Daniel Ramos Guedes se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi preso e autuado por duplo homicídio culposo (quando não há intenção de matar). Nesta segunda-feira (8), ele passou por audiência de custódia.

O advogado Pedro Ramos, que faz a defesa de Daniel, informou que "nesta segunda-feira (8) o Juízo da Audiência de Custódia lhe concedeu a liberdade provisória, ocasião em que permanecerá à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos que forem necessários".