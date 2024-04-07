Vídeo mostra momento de acidente que matou universitárias na Serra

Natiele Lima dos Santos e Luma Alves da Silva morreram na hora. Dois homens de 21 e 25 anos foram socorridos. O motorista, de 24 anos, não se feriu. Ele não quis fazer teste do bafômetro e foi levado até a delegacia, onde acabou autuado por duplo homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor e encaminhado ao presídio.