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Veículo ficou destruído

Duas universitárias morrem em acidente que deixou carro retorcido na Serra

Luma Alves da Silva, de 19 anos, e Natiele Lima dos Santos, também de 19 anos, estavam voltando de um bar com outras três pessoas
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

07 abr 2024 às 10:52

Publicado em 07 de Abril de 2024 às 10:52

Luma Alves e Natiele Lima dos Santos (em destaque) eram amigas e estavam voltando de uma festa
Luma Alves e Natiele Lima dos Santos (em destaque) eram amigas e estavam voltando de uma festa Crédito: Leitor A Gazeta e Redes Sociais
Duas universitárias de 19 anos morreram após um grave acidente na Rodovia Norte Sul, na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na madrugada deste domingo (7), que deixou o carro retorcido. As amigas estavam com outras três pessoas, seguindo no sentido Laranjeiras, quando o veículo, um Ford Ka, bateu no muro de um condomínio. Daniel Ramos Guedes, condutor do automóvel, acabou preso.
De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do veículo informou aos policiais que estava voltando de um bar em Vitória quando perdeu o controle do carro. Ele disse que tentou reduzir a velocidade na pista e o automóvel mudou a direção para a calçada, chocando-se contra o muro.
Ele não teve ferimentos. Dois jovens foram socorridos e levados para um hospital. As duas amigas, Luma Alves da Silva e Natiele Lima dos Santos, estavam no banco de trás e morreram na hora. Uma delas chegou a ser arremessada para fora do veículo.

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Ainda conforme o boletim, o motorista do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro e apresentava hálito com odor de álcool. Os policiais fizeram dois autos de infração: um pela recusa do teste, e outro pelo pneu traseiro do veículo estar "careca". 
O carro ficou completamente destruído. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Natieli cursava Sistemas de Informação e estudava na mesma faculdade de Luma. Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta das 3 horas da madrugada.
Natiele Lima dos Santos, de 20 anos, e Luma Alves da Silva, de 19 anos, morreram em acidente na Serra
Natiele Lima dos Santos e Luma Alves da Silva, as duas de 19 anos, morreram em acidente na Serra Crédito: Redes sociais/Reprodução
O motorista foi levado para a Delegacia Regional da Serra, de acordo com a Polícia Civil. No local, foi autuado em flagrante por duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). A investigação do acidente ficará com a Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito.
A PC explicou que, como as lesões corporais são crimes que dependem de representação, as vítimas que ficaram feridas têm até seis meses para prestar queixa.
Na segunda-feira (8), Daniel Ramos Guedes passou por audiência de custódia e recebeu liberdade provisória sem fiança. Em nota, o advogado Pedro Ramos, que faz a defesa de Daniel, informou que o cliente "permanecerá à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos que forem necessários".

Correção

07/04/2024 - 1:47
Na versão inicial deste texto, foi publicado que Natiele tinha 20 anos. A informação constava no boletim da polícia sobre o caso. Mas a informação correta é que ela tinha 19 anos. O texto foi corrigido.

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