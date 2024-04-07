Duas universitárias morrem em acidente que deixou carro retorcido na Serra

Luma Alves e Natiele Lima dos Santos (em destaque) eram amigas e estavam voltando de uma festa Crédito: Leitor A Gazeta e Redes Sociais

Duas universitárias de 19 anos morreram após um grave acidente na Rodovia Norte Sul, na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra , na madrugada deste domingo (7), que deixou o carro retorcido. As amigas estavam com outras três pessoas, seguindo no sentido Laranjeiras, quando o veículo, um Ford Ka, bateu no muro de um condomínio. Daniel Ramos Guedes, condutor do automóvel, acabou preso

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do veículo informou aos policiais que estava voltando de um bar em Vitória quando perdeu o controle do carro. Ele disse que tentou reduzir a velocidade na pista e o automóvel mudou a direção para a calçada, chocando-se contra o muro.

Ele não teve ferimentos. Dois jovens foram socorridos e levados para um hospital. As duas amigas, Luma Alves da Silva e Natiele Lima dos Santos, estavam no banco de trás e morreram na hora. Uma delas chegou a ser arremessada para fora do veículo.

Ainda conforme o boletim, o motorista do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro e apresentava hálito com odor de álcool. Os policiais fizeram dois autos de infração: um pela recusa do teste, e outro pelo pneu traseiro do veículo estar "careca".

TV Gazeta, Natieli cursava Sistemas de Informação e estudava na mesma faculdade de Luma. Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal ( O carro ficou completamente destruído. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da, Natieli cursava Sistemas de Informação e estudava na mesma faculdade de Luma. Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória. A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta das 3 horas da madrugada.

Natiele Lima dos Santos e Luma Alves da Silva, as duas de 19 anos, morreram em acidente na Serra Crédito: Redes sociais/Reprodução

O motorista foi levado para a Delegacia Regional da Serra, de acordo com a Polícia Civil. No local, foi autuado em flagrante por duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). A investigação do acidente ficará com a Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito.

A PC explicou que, como as lesões corporais são crimes que dependem de representação, as vítimas que ficaram feridas têm até seis meses para prestar queixa.

Na segunda-feira (8), Daniel Ramos Guedes passou por audiência de custódia e recebeu liberdade provisória sem fiança. Em nota, o advogado Pedro Ramos, que faz a defesa de Daniel, informou que o cliente "permanecerá à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos que forem necessários".