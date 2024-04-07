Universitárias mortas na Serra: motorista de carro é preso após acidente

Natiele Lima dos Santos e Luma Alves da Silva, de 19 anos, vítimas de acidente na Serra Crédito: Redes Sociais

O condutor do veículo em que as universitárias Natiele Lima dos Santos e Luma Alves da Silva estavam foi preso pelo acidente que tirou a vida das duas jovens . Daniel Ramos Guedes, que se recusou a fazer teste do bafômetro logo após a colisão, na Serra , foi autuado em flagrante por duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), na manhã deste domingo (7).

O acidente foi tão grave que o carro, um Ford Ka, chegou a ficar retorcido. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do veículo informou aos policiais que estava voltando de um bar em Vitória quando perdeu o controle do carro. Ele disse que tentou reduzir a velocidade na pista e o automóvel mudou a direção para a calçada, chocando-se contra o muro.

Ele não teve ferimentos. Dois jovens, de 21 e 25 anos, foram socorridos e levados para um hospital. As duas amigas, Luma Alves da Silva e Natiele Lima dos Santos, ambas de 19 anos, estavam no banco de trás e morreram na hora. Uma delas chegou a ser arremessada para fora do veículo.

Ainda conforme o boletim, o motorista do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro e apresentava hálito com odor de álcool. Os policiais fizeram dois autos de infração: um pela recusa do teste, e outro pelo pneu traseiro do veículo estar "careca".

O carro ficou completamente destruído. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Natieli cursava Sistemas de Informação e estudava na mesma faculdade de Luma. Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta das 3 horas da madrugada.

O motorista foi levado para a Delegacia Regional da Serra, de acordo com a Polícia Civil . No local, foi autuado. A investigação do acidente ficará com a Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito. A PC explicou que, como as lesões corporais são crimes que dependem de representação, as vítimas que ficaram feridas têm até seis meses para prestar queixa.