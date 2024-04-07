Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Por homicídio culposo

Universitárias mortas na Serra: motorista de carro é preso após acidente

Daniel Ramos Guedes foi autuado em flagrante e encaminhado ao presídio; vítimas eram amigas e tinham 19 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2024 às 14:38

Publicado em 07 de Abril de 2024 às 14:38

Natiele Lima dos Santos e Luma Alves da Silva, vítimas de acidente na Serra
Natiele Lima dos Santos e Luma Alves da Silva, de 19 anos, vítimas de acidente na Serra Crédito: Redes Sociais
O condutor do veículo em que as universitárias Natiele Lima dos Santos e Luma Alves da Silva estavam foi preso pelo acidente que tirou a vida das duas jovens. Daniel Ramos Guedes, que se recusou a fazer teste do bafômetro logo após a colisão, na Serra, foi autuado em flagrante por duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), na manhã deste domingo (7). 
O acidente foi tão grave que o carro, um Ford Ka, chegou a ficar retorcido. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do veículo informou aos policiais que estava voltando de um bar em Vitória quando perdeu o controle do carro. Ele disse que tentou reduzir a velocidade na pista e o automóvel mudou a direção para a calçada, chocando-se contra o muro.
Ele não teve ferimentos. Dois jovens, de 21 e 25 anos, foram socorridos e levados para um hospital. As duas amigas, Luma Alves da Silva e Natiele Lima dos Santos, ambas de 19 anos, estavam no banco de trás e morreram na hora. Uma delas chegou a ser arremessada para fora do veículo.
Ainda conforme o boletim, o motorista do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro e apresentava hálito com odor de álcool. Os policiais fizeram dois autos de infração: um pela recusa do teste, e outro pelo pneu traseiro do veículo estar "careca".
O carro ficou completamente destruído. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Natieli cursava Sistemas de Informação e estudava na mesma faculdade de Luma. Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta das 3 horas da madrugada.
O motorista foi levado para a Delegacia Regional da Serra, de acordo com a Polícia Civil. No local, foi autuado. A investigação do acidente ficará com a Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito. A PC explicou que, como as lesões corporais são crimes que dependem de representação, as vítimas que ficaram feridas têm até seis meses para prestar queixa.
Na segunda-feira (8), Daniel Ramos Guedes passou por audiência de custódia e recebeu liberdade provisória sem fiança. Em nota, o advogado Pedro Ramos, que faz a defesa de Daniel, informou que o cliente "permanecerá à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos que forem necessários".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Polícia Civil Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados