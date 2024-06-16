Após revitalização, Curva da Jurema é reinaugurada em Vitória; veja vídeo

Curva da Jurema , em Vitória , está de cara nova. Na manhã deste domingo (16) quem passou pelo local conheceu o espaço revitalizado após a intervenção em aproximadamente 16 mil metros quadrados, com um investimento de R$ 4,9 milhões do Executivo municipal.

A requalificação da praça que divide o estacionamento do calçadão contemplou a retirada de canteiros, troca de piso, criação de novas áreas verdes, instalação de novo mobiliário urbano e criação de novos acessos ao calçadão, que teve seu espaço ampliado, assim como a ciclovia que corta a região.

De acordo com a Prefeitura de Vitória (PMV), a área de estacionamento manteve as 240 vagas, incluindo vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência, bem como de embarque/desembarque e carga/descarga, além de mudança no fluxo de trânsito.

O projeto de requalificação ainda contou com melhorias na área verde da Avenida José Miranda Machado e com a instalação de um parque infantil próximo aos quiosques da Curva.

Nova orla da Curva da Jurema é entregue em Vitória

Segundo Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória, as melhorias na região promovem melhorias para a economia local. “É muito bom ver o espaço sendo ocupado, repleto de famílias, esportistas e turistas, todos em harmonia", disse Pazolini durante a solenidade de reinauguração, que contou com música ao vivo, competições esportivas e recreação infantil.

Mais intervenções na região

Segundo a Prefeitura de Vitória, os trabalhos na Praia da Curva da Jurema fazem parte do projeto de ampliação das faixas de areia que incluem também a Praia do Canto e a Guarderia , situadas entre o Iate Clube e o Hotel SENAC, na Ilha do Boi. Ao final das obras, a faixa de areia será ampliada de 35 metros até 65 metros a partir da atual linha da costa. O orçamento é de R$30.045.906,08, para 180 dias de obras.

A ampliação da faixa tem o objetivo de atender à demanda crescente de uso comum e conter o recuo da linha de costa, expondo a vegetação da área de lazer e as estruturas urbanas localizadas na porção ao sul da praia (enrocamento e tubulação de drenagem).