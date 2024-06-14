A Terceira Ponte irá receber novos radares a partir da próxima segunda-feira (7) Crédito: Christian Diego

Your browser does not support the audio element. Novos radares da Terceira Ponte vão multar a partir de 70 km/h

Os novos radares que serão instalados na Terceira Ponte a partir da próxima segunda-feira (17) irão multar os motoristas que ultrapassarem os 70 km/h. No ano passado, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, já havia prometido a mudança, visando diminuir os casos de excesso de velocidade na via e disputas de rachas.

A Terceira Ponte passou por obras de ampliação de faixas e instalação de ciclovia. Antes disso, a velocidade máxima permitida era 80km/h. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, informou que a redução da velocidade máxima oferece segurança a todos que circulam pela rodovia fora do horário de pico (quando há congestionamento, os veículos não ultrapassam os 60 km/h). “É uma velocidade tranquila de todos obedecerem”, avaliou o especialista.

Em junho do ano passado, segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), novas placas de sinalização começaram a ser instaladas na Terceira Ponte , mostrando que a velocidade máxima na via vai passar de 80 km/h para 70 km/h.

Todas as rodovias do Espírito Santo receberão novos radares. Os pontos estavam sem fiscalização há dois meses devido ao término do contrato da empresa que administra os radares com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). A nova empresa responsável pelo serviço tem até o início de agosto para colocar os equipamentos para funcionar. O prazo começou a ser contado em maio, quando o contrato foi assinado.