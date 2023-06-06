Obras de ampliação na Terceira Ponte e construção de ciclovia Crédito: Agis | Metalvix Engenharia | Consórcio Ferreira Guedes

As obras de ampliação da Terceira Ponte , cuja entrega está prevista para ocorrer até o final deste mês, vão provocar uma mudança importante para os motoristas que trafegam no local: a velocidade máxima na via, que era de 80 km/h, passará a ser de 70 km/h.

Nas redes sociais, o internauta Ariel Leão Gracelli flagrou as novas placas de sinalização na pista, no sentido Vila Velha-Vitória (veja abaixo).

Nova velocidade regulamentada na Terceira Ponte. @VixNoTransito pic.twitter.com/h8ZQuj0Md7 — Ariel Leão Gracelli (@ArielGracelli) June 5, 2023

Questionada por A Gazeta, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo (Semobi) não informou quando as mudanças começaram a valer na via. A pasta destacou, ainda, que não houve mudança no limite de velocidade no radar próximo à Praça do Pedágio, em Vitória, onde segue sendo 60 km/h.

"A redução do limite de velocidade em vias urbanas é uma tendência mundial que busca reduzir o número de acidentes nas vias, trazendo mais segurança ao trânsito", destacou a pasta.

Your browser does not support the audio element. Limite de velocidade na Terceira Ponte muda após obras; confira

Como será ampliação

O projeto da Ciclovia da Vida e ampliação da Terceira Ponte está sendo executado pelo governo do Estado, por meio da Semobi, com prazo de conclusão até junho de 2023. As obras foram contratadas pelo valor de R$ 127 milhões e tem como responsável o Consórcio Ferreira Guedes Metalvix.

Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, de Vitória a Vila Velha

Além da construção da Ciclovia da Vida, está prevista a instalação de uma estrutura metálica anexada nas laterais da ponte, fazendo a barreira de proteção ao suicídio. Essa grade será antiescalada e terá altura de 3 metros. Segundo a Semobi, a capacidade de trânsito da ponte também será aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas. Desse modo, a ponte passará a contar com três faixas em cada sentido.

O projeto inicial previa a redução da largura da mureta central para possibilitar o aumento na quantidade de pistas. No entanto, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que houve uma alteração. Agora haverá um aumento na largura da ponte para permitir a expansão.

“É feito um alargamento da ponte que vai possibilitar a construção de uma nova mureta. Depois que nós construirmos essa nova mureta por fora da atual, nós fazemos a demolição dessa mureta antiga durante a madrugada”, conta.