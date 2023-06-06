As obras de ampliação da Terceira Ponte, cuja entrega está prevista para ocorrer até o final deste mês, vão provocar uma mudança importante para os motoristas que trafegam no local: a velocidade máxima na via, que era de 80 km/h, passará a ser de 70 km/h.
Nas redes sociais, o internauta Ariel Leão Gracelli flagrou as novas placas de sinalização na pista, no sentido Vila Velha-Vitória (veja abaixo).
Questionada por A Gazeta, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo (Semobi) não informou quando as mudanças começaram a valer na via. A pasta destacou, ainda, que não houve mudança no limite de velocidade no radar próximo à Praça do Pedágio, em Vitória, onde segue sendo 60 km/h.
"A redução do limite de velocidade em vias urbanas é uma tendência mundial que busca reduzir o número de acidentes nas vias, trazendo mais segurança ao trânsito", destacou a pasta.
Limite de velocidade na Terceira Ponte muda após obras; confira
Como será ampliação
O projeto da Ciclovia da Vida e ampliação da Terceira Ponte está sendo executado pelo governo do Estado, por meio da Semobi, com prazo de conclusão até junho de 2023. As obras foram contratadas pelo valor de R$ 127 milhões e tem como responsável o Consórcio Ferreira Guedes Metalvix.
Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, de Vitória a Vila Velha
Além da construção da Ciclovia da Vida, está prevista a instalação de uma estrutura metálica anexada nas laterais da ponte, fazendo a barreira de proteção ao suicídio. Essa grade será antiescalada e terá altura de 3 metros. Segundo a Semobi, a capacidade de trânsito da ponte também será aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas. Desse modo, a ponte passará a contar com três faixas em cada sentido.
O projeto inicial previa a redução da largura da mureta central para possibilitar o aumento na quantidade de pistas. No entanto, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que houve uma alteração. Agora haverá um aumento na largura da ponte para permitir a expansão.
“É feito um alargamento da ponte que vai possibilitar a construção de uma nova mureta. Depois que nós construirmos essa nova mureta por fora da atual, nós fazemos a demolição dessa mureta antiga durante a madrugada”, conta.
Damasceno detalha que 3 km de mureta serão construídos em cada lado e a construção já se aproxima de 50%. A mureta central, que divide os sentidos da pista, permanecerá como está. “Nós não mexemos na do meio, porque exige muito tempo e iria exigir muita paralisação do trânsito e não seria possível fazer só de noite ou de madrugada. Traria muito transtorno se ficássemos, por exemplo, com três meses de uma faixa interditada para as obras, tendo risco de acidentes”, explica.