Terceira Ponte terá radar de velocidade no vão central, diz secretário

O governo do Estado prevê a instalação de um radar no vão central da Terceira Ponte, que passa por obras de ampliação de faixas e instalação de ciclovia. A informação foi dada pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, em primeira mão à Rádio CBN Vitória 92,5 FM, na manhã desta sexta-feira (30). O objetivo é coibir motoristas de circularem acima da velocidade permitida na via e disputas de rachas.
"Tem uma redução de velocidade. Para quem anda no horário de pico não existe passagem a 60 km/h porque a densidade e quantidade de veículos não permite que o condutor exerça velocidade superior. Nos horários fora dos de pico, que o motorista consegue usar a velocidade máxima da via, ele vai ter que obedecer os 70 km/h"
No início de junho deste ano, a Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana e Infraestrutura (Semobi) já havia informado que a velocidade máxima em cima da Terceira Ponte reduziria de 80 km para 70 km após as obras de ampliação. Nesta sexta-feira, Damasceno destacou que quando se reduz a velocidade, menor são os riscos de acidente e os danos aos motociclistas, por exemplo. "Vamos ganhar na segurança e na vida e coibir os excessos da madrugada", afirmou. Segundo o secretário, ao reduzir a velocidade máxima da ponte, o tempo de travessia da ponte aumenta em 40 segundos.
"É um radar que mede a velocidade para que as pessoas passem dentro da velocidade regulamentar máxima da via. Isso não nos preocupa nos horários de pico, mas nos preocupa bastante o risco de acidentes, ainda mais por causa do alargamento da ponte"
"Nós constatamos pessoas passando a mais de 140 km/h na Terceira Ponte, tivemos acidentes recentes de atropelamentos de motociclistas na madrugada, pessoas tirando racha na madrugada. Durante a obra, nós constatamos isso, então não podemos mais admitir e precisamos dar mais fluidez para a ponte. Esse foi o formato que melhor se adaptou a nossa realidade", explicou.
Após a entrevista do secretário à Rádio CBN Vitória 92,5 FM nesta sexta-feira, a reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Mobilidade e InfraestrururaSecretaria de Mobilidade e Infraestrurura (Semobi) para saber se os motoristas que ultrapassarem a velocidade de 70 km/h e forem flagrados pelo radar serão multados.
Em nota, a Semobi informou que solicitou ao Departamento de Edificações e Rodovias (DER) a instalação de um radar, com de limite 70km/h, após a conclusão das obras da ampliação da Terceira Ponte. Não houve retorno sobre os questionamentos a respeito de multas.
Velocidade reduzida na ponte
Novas placas de sinalização começaram a ser instaladas na Terceira Ponte em junho, mostrando que a velocidade máxima na via vai passar de 80 km/h para 70 km/h, segundo a Semobi.
A secretaria explicou que não houve mudança no limite de velocidade próximo à Praça do Pedágio, onde a velocidade continua a 60 km/h.
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Entenda a ampliação da ponte
A ampliação da Terceira Ponte está sendo executada pelo governo do Estado, por meio da Semobi, com prazo de conclusão até julho de 2023. As obras foram contratadas pelo valor de R$ 127 milhões e tem como responsável o Consórcio Ferreira Guedes Metalvix.
Além da construção da Ciclovia da Vida, está prevista a instalação de uma estrutura metálica anexada nas laterais da ponte, fazendo a barreira de proteção ao suicídio. Essa grade será antiescalada e terá altura de 3 metros.
Segundo a Semobi, a capacidade de trânsito da ponte também será aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas. Desse modo, a ponte passará a contar com três faixas em cada sentido.
O projeto inicial previa a redução da largura da mureta central para possibilitar o aumento na quantidade de pistas. No entanto, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que houve uma alteração. Agora haverá um aumento na largura da ponte para permitir a expansão.
“É feito um alargamento da ponte que vai possibilitar a construção de uma nova mureta. Depois que nós construirmos essa nova mureta por fora da atual, nós fazemos a demolição dessa mureta antiga durante a madrugada”, conta.
Terceira Ponte terá radar de velocidade no vão central, diz secretário