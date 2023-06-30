Terceira Ponte terá radar de velocidade no vão central, diz secretário

Rádio CBN Vitória 92,5 FM, na manhã desta sexta-feira (30). O objetivo é coibir motoristas de circularem acima da velocidade permitida na via e disputas de rachas. O governo do Estado prevê a instalação de um radar no vão central da Terceira Ponte , que passa por obras de ampliação de faixas e instalação de ciclovia. A informação foi dada pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno , em primeira mão à, na manhã desta sexta-feira (30). O objetivo é coibir motoristas de circularem acima da velocidade permitida na via e disputas de rachas.

"Tem uma redução de velocidade. Para quem anda no horário de pico não existe passagem a 60 km/h porque a densidade e quantidade de veículos não permite que o condutor exerça velocidade superior. Nos horários fora dos de pico, que o motorista consegue usar a velocidade máxima da via, ele vai ter que obedecer os 70 km/h" Fábio Damasceno - Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura

"É um radar que mede a velocidade para que as pessoas passem dentro da velocidade regulamentar máxima da via. Isso não nos preocupa nos horários de pico, mas nos preocupa bastante o risco de acidentes, ainda mais por causa do alargamento da ponte" Fabio Damasceno - Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura

"Nós constatamos pessoas passando a mais de 140 km/h na Terceira Ponte, tivemos acidentes recentes de atropelamentos de motociclistas na madrugada, pessoas tirando racha na madrugada. Durante a obra, nós constatamos isso, então não podemos mais admitir e precisamos dar mais fluidez para a ponte. Esse foi o formato que melhor se adaptou a nossa realidade", explicou.

Rádio CBN Vitória 92,5 FM nesta sexta-feira, a reportagem de A Gazeta procurou a Após a entrevista do secretário ànesta sexta-feira, a reportagem deprocurou a Secretaria de Mobilidade e InfraestrururaSecretaria de Mobilidade e Infraestrurura (Semobi) para saber se os motoristas que ultrapassarem a velocidade de 70 km/h e forem flagrados pelo radar serão multados.

Em nota, a Semobi informou que solicitou ao Departamento de Edificações e Rodovias (DER) a instalação de um radar, com de limite 70km/h, após a conclusão das obras da ampliação da Terceira Ponte. Não houve retorno sobre os questionamentos a respeito de multas.

Velocidade reduzida na ponte

A secretaria explicou que não houve mudança no limite de velocidade próximo à Praça do Pedágio, onde a velocidade continua a 60 km/h.

Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, de Vitória a Vila Velha

Entenda a ampliação da ponte

A ampliação da Terceira Ponte está sendo executada pelo governo do Estado, por meio da Semobi, com prazo de conclusão até julho de 2023. As obras foram contratadas pelo valor de R$ 127 milhões e tem como responsável o Consórcio Ferreira Guedes Metalvix.

Além da construção da Ciclovia da Vida, está prevista a instalação de uma estrutura metálica anexada nas laterais da ponte, fazendo a barreira de proteção ao suicídio. Essa grade será antiescalada e terá altura de 3 metros.

Segundo a Semobi, a capacidade de trânsito da ponte também será aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas. Desse modo, a ponte passará a contar com três faixas em cada sentido.

O projeto inicial previa a redução da largura da mureta central para possibilitar o aumento na quantidade de pistas. No entanto, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que houve uma alteração. Agora haverá um aumento na largura da ponte para permitir a expansão.

“É feito um alargamento da ponte que vai possibilitar a construção de uma nova mureta. Depois que nós construirmos essa nova mureta por fora da atual, nós fazemos a demolição dessa mureta antiga durante a madrugada”, conta.