Acidente na Terceira Ponte: leitores questionam faixa exclusiva na direita

Após o acidente impressionante, na tarde de quarta-feira (12), quando um motociclista foi arremessado da moto e caiu fora da Terceira Ponte depois de atingir um carro, leitores de A Gazeta questionaram se a faixa exclusiva para motos, ônibus e veículos de emergência não poderia ser colocada ao lado canteiro central da via. Atualmente, a pista fica à direita. Mas mudar o lado seria correto? A reportagem foi atrás de resposta.
"Nunca achei seguro essa faixa ali. Deveria ser no meio da ponte, e se fosse no vão central?", disse uma leitora. "Não faz sentido a via de motos ser do lado direito", criticou outro.
Mas segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), as obras na Terceira Ponte, incluindo a instalação da faixa verde, foram realizadas e entregues de acordo com padrões vigentes, normas de engenharia e Código de Trânsito Brasileiro (CTB), garantindo a segurança viária.
Conforme explica a Semobi, as faixas exclusivas de ônibus e motos no Brasil são posicionadas à direita, principalmente por questões de segurança, fluxo de tráfego e acessibilidade. O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) recomenda que veículos mais lentos circulem pela faixa da direita e os veículos de transporte coletivo são, geralmente, mais lentos. "Mantê-los à direita garante que o fluxo de veículos mais rápidos nas faixas à esquerda não seja interrompido", destacou a pasta em nota.
Além disso, segundo a Semobi, o CTB estabelece que a ultrapassagem de veículos deve ser feita pela esquerda. Se a linha verde fosse posicionada à esquerda, aumentaria as situações de conflito e o risco de acidentes, aproximando os ônibus e motociclistas de veículos em alta velocidade e em ultrapassagem. "Mantendo essa estrutura, os princípios de segurança e previsibilidade no trânsito são preservados, beneficiando todos os usuários da via", finalizou a pasta.
Esposa pede orações para motociclista
A esposa do motociclista que caiu após um acidente na Terceira Ponte pediu orações por ele nas redes sociais. No story do Instagram, a arquiteta Ana Paula compartilhou o post de A Gazeta falando sobre o caso e escreveu: "Não sei como descrever o que estou sentindo, meu coração está em pedaços. Peço que orem por nós, orem pela vida do meu esposo, do papai da Teresa. Está tudo entregue nas mãos de Deus, e Deus é bom o tempo todo".