Acidente na Terceira Ponte: leitores questionam faixa exclusiva na direita

Motociclista que cai da Terceira Ponte Crédito: Leitor | A Gazeta

A Gazeta questionaram se a faixa exclusiva para motos, ônibus e veículos de emergência não poderia ser colocada ao lado canteiro central da via. Atualmente, a pista fica à direita. Mas mudar o lado seria correto? A reportagem foi atrás de resposta. Após o acidente impressionante, na tarde de quarta-feira (12), quando um motociclista foi arremessado da moto e caiu fora da Terceira Ponte depois de atingir um carro, leitores dequestionaram se a faixa exclusiva para motos, ônibus e veículos de emergência não poderia ser colocada ao lado canteiro central da via. Atualmente, a pista fica à direita. Mas mudar o lado seria correto? A reportagem foi atrás de resposta.

"Nunca achei seguro essa faixa ali. Deveria ser no meio da ponte, e se fosse no vão central?", disse uma leitora. "Não faz sentido a via de motos ser do lado direito", criticou outro.

Mas segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) , as obras na Terceira Ponte, incluindo a instalação da faixa verde, foram realizadas e entregues de acordo com padrões vigentes, normas de engenharia e Código de Trânsito Brasileiro (CTB), garantindo a segurança viária.

Duas pistas para veículos em geral e faixa exclusiva para ônibus, motos e táxis na Terceira Ponte Crédito: Reprodução

Conforme explica a Semobi, as faixas exclusivas de ônibus e motos no Brasil são posicionadas à direita, principalmente por questões de segurança, fluxo de tráfego e acessibilidade. O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) recomenda que veículos mais lentos circulem pela faixa da direita e os veículos de transporte coletivo são, geralmente, mais lentos. "Mantê-los à direita garante que o fluxo de veículos mais rápidos nas faixas à esquerda não seja interrompido", destacou a pasta em nota.

Além disso, segundo a Semobi, o CTB estabelece que a ultrapassagem de veículos deve ser feita pela esquerda. Se a linha verde fosse posicionada à esquerda, aumentaria as situações de conflito e o risco de acidentes, aproximando os ônibus e motociclistas de veículos em alta velocidade e em ultrapassagem. "Mantendo essa estrutura, os princípios de segurança e previsibilidade no trânsito são preservados, beneficiando todos os usuários da via", finalizou a pasta.

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