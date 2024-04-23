Carro de app capota na saída da Terceira Ponte e passageira fica ferida

Um carro de aplicativo capotou após um acidente na saída da Terceira Ponte, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (23). De acordo com o motorista, a passageira ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192).
Conforme apuração da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, a Guarda Municipal informou que o acidente ocorreu entre o carro de aplicativo e uma picape. O veículo menor trafegava no sentido Centro de Vila Velha, enquanto o outro estava descendo a Terceira Ponte, momento em que colidiram.
O carro capotado ficou na Rua Antônio Ataíde. O motorista de aplicativo não se feriu, mas ficou muito assustado. O condutor da picape também não precisou de atendimento médico. A Guarda Municipal esteve no local para orientar o tráfego de veículos, que ficou complicado na região.