Ciclovia da Terceira Ponte é a mais alta do país entre as capitais

A "Ciclovia da Vida Detinha Son", instalada na Terceira Ponte e inaugurada no domingo (27), foi classificada como a mais alta do país entre as capitais. A estrutura, que liga Vitória a Vila Velha, está 70 metros acima do nível do mar e supera outras instaladas pelo Brasil.

O projeto que chega mais perto é o de Natal, no Rio Grande do Norte. A capital potiguar tem uma ciclovia na ponte Newton Navarro, com 63 metros de altura. Na sequência, aparece Florianópolis, em Santa Catarina, onde a ponte Hercílio Luz tem uma pista para ciclistas a 30,86 metros do nível do mar. O Rio de Janeiro tem a ciclovia Tim Maia, com 12 metros de altura, e em São Paulo, a ponte Cidade Universitária está a 4,8 metros.