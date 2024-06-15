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90% das obras concluídas

Mercado Municipal de Cariacica fica pronto em até 30 dias, diz secretário

Espaço contará com três restaurantes, 65 lojas (boxes), espaços de convivência, estacionamento, entre outras áreas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2024 às 15:02

Publicado em 15 de Junho de 2024 às 15:02

Mercado Municipal de Cariacica: 90% das obras estão concluídas
Mercado Municipal de Cariacica: 90% das obras estão concluídas Crédito: Secom Cariacica/Divulgação
As obras do Mercado Municipal de Cariacica devem ficar prontas em até 30 dias. A informação foi divulgada pelo secretário de Obras do município, Weverton Moraes, em entrevista para A Gazeta, na manhã deste sábado (15).
“Já está na fase final. Mais de 90% das obras concluídas. Outra secretaria está trabalhando na parte da concessão dos espaços”, explicou, destacando que o espaço contará com três restaurantes, 65 lojas (boxes), espaços de convivência, estacionamento, entre outras áreas.
No total, o Mercado Municipal terá três pavimentos, totalizando 3.665 metros quadrados de área construída, na Rodovia Governador José Sette, próximo ao Terminal de Itacibá.
Ainda segundo o secretário, apesar da conclusão das obras, o funcionamento desses espaços, como restaurantes e lojas, ainda não tem prazo.
“Acreditamos que, nos próximos 30 dias, iniciamos a contratação para a ocupação (dos espaços), mas não tem previsão ainda, porque depende de licitação, dos lojistas que vão ocupar, que vão precisar botar seus materiais”, destacou.
Com informações de Tiago Alencar.
Mercado Municipal de Cariacica fica pronto em até 30 dias, diz secretário

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