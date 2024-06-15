Mercado Municipal de Cariacica fica pronto em até 30 dias, diz secretário

Mercado Municipal de Cariacica: 90% das obras estão concluídas Crédito: Secom Cariacica/Divulgação

As obras do Mercado Municipal de Cariacica devem ficar prontas em até 30 dias. A informação foi divulgada pelo secretário de Obras do município, Weverton Moraes, em entrevista para A Gazeta, na manhã deste sábado (15).

“Já está na fase final. Mais de 90% das obras concluídas. Outra secretaria está trabalhando na parte da concessão dos espaços”, explicou, destacando que o espaço contará com três restaurantes, 65 lojas (boxes), espaços de convivência, estacionamento, entre outras áreas.

No total, o Mercado Municipal terá três pavimentos, totalizando 3.665 metros quadrados de área construída, na Rodovia Governador José Sette, próximo ao Terminal de Itacibá.

Ainda segundo o secretário, apesar da conclusão das obras, o funcionamento desses espaços, como restaurantes e lojas, ainda não tem prazo.

“Acreditamos que, nos próximos 30 dias, iniciamos a contratação para a ocupação (dos espaços), mas não tem previsão ainda, porque depende de licitação, dos lojistas que vão ocupar, que vão precisar botar seus materiais”, destacou.

Com informações de Tiago Alencar.