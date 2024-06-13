ES vai receber mais 66 novos ônibus climatizados para o Transcol

A chegada dos automóveis faz parte da renovação do transporte público na Grande Vitória. Segundo o governo, até o final do ano 150 novos ônibus equipados vão chegar em terras capixabas. Com o acréscimo, a frota passará a ter mais de 800 veículos com ar condicionado, passando para mais de 50% a quantidade de coletivos aclimatados.