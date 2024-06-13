ES vai receber mais 66 novos ônibus climatizados para o Transcol

O Governo do Estado anunciou nesta quinta-feira (13) a chegada de 66 novos ônibus climatizados para a frota do Sistema Transcol. Além do ar condicionado, todos os veículos também terão acessibilidade e wi-fi a bordo.
A chegada dos automóveis faz parte da renovação do transporte público na Grande Vitória. Segundo o governo, até o final do ano 150 novos ônibus equipados vão chegar em terras capixabas. Com o acréscimo, a frota passará a ter mais de 800 veículos com ar condicionado, passando para mais de 50% a quantidade de coletivos aclimatados.
De acordo com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, a renovação da frota também inclui a adoção da tecnologia do motor Euro 6, que estabelece padrões rigorosos de controle de poluição, contribuindo para a redução das emissões de poluentes