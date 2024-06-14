Dia mundial do doador de sangue é comemorado nesta sexta (14): saiba como doar

A Doação de sangue é um ato que pode salvar a vida de muitas pessoas que necessitam dele Crédito: Shutterstock

O doar é um ato de generosidade que vai além de oferecer recursos materiais. É, muitas vezes, dar ao outro algo que pode mudar o rumo da vida, como a doação de sangue. Nesta sexta-feira (14), é o Dia Mundial do Doador de Sangue, uma data criada para promover a conscientização sobre o tema.

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) tem, atualmente, cinco locais para quem deseja doar. Eles ficam em Vitória, Serra, Colatina, São Mateus e Linhares, além da coleta externa, um programa com o objetivo de campanhas externas de doação de sangue.

"Através da doação de sangue a gente consegue chegar até os pacientes com um tipo de tratamento que não existe substituto. A gente sempre fala que não existe substituto para o sangue. A doação de sangue é necessário e único no caso de pacientes que têm algumas doenças ou estão em alguma condição onde a transfusão de sangue é indicada", explicou a médica do Hemoes, Belisa Sossai.

"O fato do sangue não ter substituto, de ser um ato voluntário, altruísta, que a gente precisa realmente da solidariedade e da colaboração dos doadores para fazer esse ato tão simples, tão rápido, tão seguro, para ajudar outras pessoas que precisam tanto em determinados momentos" Belisa Sossai - Médica do Hemoes

A médica destacou que o bando de sangue do Hemoes é do Sistema Único de Saúde (SUS), e é um banco de sangue público estadual. Por conta disso, a rede hospitalar de abastecimento é grande, sendo necessária uma quantidade de estoque robusta.

Belisa frisou que é necessária uma média de 120 doadores por dia para manter os estoques em níveis adequados e atender à demanda constante dos hospitais.

Em 2022, o Hemoes recebeu 57.536 candidatos à doação, sendo coletado 44.813 bolsas de sangue. Em 2023, foram 58.299 e 46.821, respectivamente. Em 2024, até o momento, foram 20.151 e 16.077, respectivamente.

"O perfil da população brasileira é um perfil de 80% de pessoas com tipo sanguíneo RH positivo, isso faz com que a gente tenha um estoque de RH negativo muito baixo. Por isso a necessidade e importância da conscientização das pessoas que tem tipos sanguíneos RH negativo de adquirirem o hábito de estar sempre doando sangue, pois é a nossa fragilidade", disse a médica.

Histórias de inspiração

O aposentado Maximiliano Pascoal de Paula Oliveira conta que é doador há muitos anos, porém sempre foi de forma esporádica, só quando alguém necessitava e solicitava sua ajuda. Mas tudo mudou quando sofreu um acidente grave no Natal de 2019.

“Fiquei 40 dias em coma e 60 dias internado. Eu era corredor e ciclista amador e minha vida mudou completamente. Isso me fez refletir e depois de todo o tratamento pós-hospitalização. A partir de 2023, passei a fazer doação de plaquetas a cada 30 dias. Nunca faltei um dia sequer. Inclusive, nos grupos da igreja que frequento sempre peço para outros colegas doarem sangue. Não posso mais praticar nenhuma atividade física, mas sinto que tenho a missão de ajudar o próximo e com esse gesto conscientizar milhares de pessoas. Faço questão e tenho o maior prazer em ser doador. Só em saber que estou contribuindo para salvar alguém, fico muito feliz”, disse o aposentado.

Exemplo que veio do pai

A advogada, pesquisadora do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) e gerente de Auditoria em Saúde da Sesa, Caroline Gomes Coura Barbosa, ressaltou que a motivação que a levou a ser doadora de sangue veio do exemplo do pai.

“Ele foi doador por muitos anos, até que um problema crônico de saúde o impediu de continuar. Ele foi meu grande exemplo. Quando completei 22 anos, no meu aniversário, doei sangue pela primeira vez. Foi super rápido e não senti dor e nenhum efeito colateral. Nesse dia, o sobrinho de uma colega de trabalho, de sete anos, estava passando por um tratamento oncológico delicado e precisando muito de doações. A sensação de poder ajudar a salvar outra vida me deixou muito feliz e realizada”, contou Caroline Barbosa.

Desde então, ela faz doações periódicas de sangue e tenta sempre comemorar seu aniversário dessa forma. “Doar sangue é um sentimento muito bom e gratificante de poder contribuir com a vida do próximo. Sempre saio do Hemocentro me sentindo muito melhor do que quando entrei”, acrescentou a advogada.

Comemoração de aniversário

A história do empresário Ismael Littig, descendente de pomerano e morador de Santa Maria de Jetibá, começou em 2021 durante a pandemia.

O empresário Ismael Littig, de Santa Maria de Jetibá, tem o hábito de mobilizar muitas pessoas para doarem sangue Crédito: Ricardo Medeiros

“Nesta época, resolvi comemorar meu aniversário de uma forma diferente, doando sangue e salvando vidas. Resolvi mandar um convite para alguns amigos para estarem comigo neste dia. Consegui levar 15 pessoas. Em 2022, como estava completando 30 anos, determinei que levaria esse número de doadores, mas foram 60 ao todo. Em 2023, além de levar 106 amigos, resolvi mostrar um pouco da cultura da minha cidade. Convidei um tocador de concertina, o Fritz e a Frida, e oferecemos um café colonial. Agora, em 2024, quero bater o recorde”, comentou.

Onde doar?

Endereço dos Hemocentros Crédito: Divulgação | Hemoes

HEMOCENTRO VITÓRIA

Avenida Marechal Campos, 1468, Maruípe. Telefone: (27) 3636-7920 ou (27) 3636-7942. Horário administrativo: segunda-feira a sexta-feira das 7h às 17h.



Doações: Todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados das 7h às 19h (cadastro do doador encerra às 18h20).



HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA

Rua Cassiano Castelo S/N, Centro (Em frente ao Hospital Silvio Ávidos e ao lado da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina). Telefone: (27) 3717-2800 ou (27) 3717-2808. Horário administrativo: Segunda-feira a sexta-feira 7h às 16h.

Doações: segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 16h (cadastro do doador encerra às 15:20h).



HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES

Avenida João Felipe Calmon, n°1305, Centro (ao lado do Hospital Rio Doce). Telefone: (27) 3264-6000. Horário administrativo: segunda-feira a sexta-feira 7h às 16h.

Doações: segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 16h (cadastro do doador encerra às 15h20).



HEMOCENTRO DE SÃO MATEUS

Avenida Othovarino Duarte Santos km 02 S/N, Res. Park Washington (ao lado do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares). Telefone: (27) 3767-7954. Horário administrativo: segunda-feira a sexta-feira 7h às 16h.



Doações: segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 16h (cadastro do doador encerra às 15h20).



UNIDADE DE COLETA DA SERRA

Avenida Eudes Scherrer de Souza, S/N - Laranjeiras (anexo Hospital Dório Silva). Telefone: (27) 3218-9429.



Doações: segunda-feira à sexta-feira, das 7h às 16h (cadastro do doador encerra às 15h20).



A doação também pode ser agendada pela internet, através do site agendamento.saude.es.gov.br

Coleta externa:

O programa de Coleta Externa tem como objetivo o desenvolvimento de campanhas externas de doação de sangue e cadastro de medula óssea, realizadas, normalmente, em municípios ou locais que não tenham hemocentros próximos, com a finalidade de facilitar o acesso dos doadores e abastecer o estoque de sangue.

A 1° etapa consiste na solicitação. Para formalizar o pedido é necessário encaminhar um e-mail para o endereço: [email protected] anexando um formulário que melhor condiz com a situação. Mais informações e os formulários necessários podem ser acessados pelo site hemoes.es.gov.br/campanhas-de-coleta-externa

As campanhas podem ser realizadas com a unidade móvel (ônibus) ou com cadeiras portáteis tipo “cadeiras do papai”, em local previamente aprovado (avaliado pela equipe técnica). Após o envio do formulário, um funcionário da equipe entrará em contato com o número disponibilizado para agendar uma visita técnica.

O que é preciso para doar sangue?

Há uma série de recomendações para doação de sangue. São elas:

Estar em boas condições de saúde e ter entre 16 e 69 anos completos (menores de idade com autorização e presença do responsável legal). Sendo que, para doar após os 60 anos, é necessário ter doado anteriormente;

Apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial ou fotocópia autenticada em cartório: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, carteira de identidade profissional, certificado de reservista ou passaporte. São aceitos documentos digitais oficiais que contenham foto, RG, data de nascimento e nome da mãe;

Pesar acima de 50 kg;

O doador não deve estar em jejum. É recomendado refeições leves e pede-se para evitar alimentos gordurosos no dia da doação.

Aumentar a ingestão de líquidos no dia da doação;

Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação;

Evitar ir acompanhado com crianças menores de 12 anos. Caso seja necessário, é obrigatório a presença de um acompanhante maior de idade para cuidar da criança durante o processo de doação.



Exemplos de impedimentos definitivos (não pode doar):

Hepatites B e C;

Hanseníase;

Hipertireoidismo e Tireoidite de Hashimoto (Hipotireoidismo autoimune);

Doenças autoimunes que acometam mais de um órgão;

Doença de Chagas;

HIV / AIDS;

Diabetes TIPO 1, pacientes em uso de insulina;

Câncer;

Acidente vascular cerebral (AVC/derrame);

Doença Falciforme ou outras doenças do sangue;

Uso de droga injetável;

Residir na Europa por 5 anos ou mais, consecutivos ou não;

Sífilis - pelo método de quimioluminescência.

Exemplos de impedimentos temporários e o tempo de espera para doar:

Procedimento dentário – de 1 a 30 dias (de acordo com o procedimento);

Quem recebeu transfusão de sangue ou fez hemodiálise, ou os parceiros sexuais destes – 1 ano;

Tatuagem, micropigmentação, maquiagem definitiva, brincos e piercings – 6 meses a 1 ano (Será avaliado condições de segurança do procedimento);

Procedimento com aplicação de Toxina Botulínica - 72 hrs; Piercing em cavidade oral ou região genital – 1 ano após a retirada;

Sintomas respiratórios: gripe, tosse, dor de garganta, rinite, febre, resfriado – 30 dias após a cura;

Diarreia – 1 semana após último episódio; Infecção não tratada ou em tratamento – 15 dias após cura;

Herpes labial – 1 semana após a cicatrização total da lesão; Aborto ou parto normal – 3 meses;

Cesárea – 6 meses;

Amamentação – liberado após a criança completar 1 ano;

Cirurgia – pode variar de 1 à 12 meses dependendo do porte e tipo da cirurgia;

Doenças em geral - passará por avaliação na triagem;

Vacina contra gripe (Influenza), Hepatite B e anti-tetânica: 48 horas;

Vacina antirrábica profilática e tríplice viral: 28 dias;

Vacina contra Covid-19: 48 horas após administração da vacina Coronavac (Butantan) e 7 dias após as vacinas Covishield (Astrazeneca), Janssen e Pfizer;

Antibiótico: apto após 15 dias do uso e com cura da infecção;

Endoscopia, colonoscopia ou outros exames invasivos – 6 meses após o procedimento;

Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis: aguardar 12 meses;

Infecções sexualmente transmissíveis: 1 ano após a cura;

Pessoas que tiveram relações sexuais ocasionais nos últimos 12 meses, independente do uso de preservativos;

Medicamentos: avaliação clínica do triagista;

Cirurgia bariátrica: 1 ano após a cirurgia, estando bem de saúde;

Maconha: 12 horas após o uso. Outras drogas: 1 ano após o uso;

Dengue: 30 dias após a cura;

Não ter visitado área endêmica de malária há menos de 30 dias;

Se já tiver tido diagnóstico de Malária, saber informar quando e por qual tipo de Plasmódio;

Quem teve convulsão só poderá doar sangue após 3 anos da última crise e término do tratamento medicamentoso.