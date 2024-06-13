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Leonel Ximenes

Começa a desmontagem das cabines do pedágio da Terceira Ponte

Inicialmente prevista para fevereiro, a demolição das estruturas de cobrança foi adiada algumas vezes

Públicado em 

13 jun 2024 às 17:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Operários trabalham no desmonte de cabines de pedágio da Terceira Ponte
Operários trabalham no desmonte das cabines de pedágio da Terceira Ponte Crédito: Divulgação
A Secretaria de Estado da Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) começou nesta quinta-feira (13) a desmontar as primeiras cabines do pedágio da Terceira Ponte. A informação é do presidente da Comissão Especial de Fiscalização e Infraestrutura das BRs 101, 262 e da Rodovia do Sol, deputado Fabrício Gandini (PSD), que esteve no local para comprovar o fato.
Nesta semana, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que as cabines serão retiradas ainda este mês e a cobertura será mantida e utilizada em um projeto arquitetônico para a chegada dos motoristas a Vitória.
Inicialmente prevista para fevereiro, a demolição das cabines de pedágio da ponte e da Rodovia do Sol, em Guarapari, foi adiada algumas vezes. “A partir da próxima semana, deve ocorrer a demolição desta área”, disse Gandini, de dentro de uma cabine, já com um buraco no teto, na Terceira Ponte.
De acordo com a Semobi, o atraso na demolição aconteceu devido à necessidade de pintura e reparos nas estruturas da Praça do Pedágio. A pasta informou que, assim que esses procedimentos fossem concluídos, a próxima etapa seria a retirada dos equipamentos e das estruturas das cabines, o que teve início nesta quinta.

MEDO DA VOLTA DO PEDÁGIO

Durante os seis meses sem cobrança de pedágio, o temor do retorno das taxas ainda permanece entre os motoristas, especialmente enquanto os equipamentos estiverem no local.
A movimentação de operários pintando as cabines da Praça de Pedágio, na Enseada do Suá, em Vitória, em março deste ano, deixou os motoristas em alerta, muitos temendo um possível retorno da cobrança do pedágio na Terceira Ponte, suspensa desde o final de 2023, assim como na Rodovia do Sol. O governo do Estado, entretanto, disse que se tratava apenas de um serviço de manutenção.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Renato Casagrande rodovia do sol Terceira Ponte Fabrício Gandini Pedágio Semobi
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