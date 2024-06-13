Começa a desmontagem das cabines do pedágio da Terceira Ponte

A Secretaria de Estado da Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) começou nesta quinta-feira (13) a desmontar as primeiras cabines do pedágio da Terceira Ponte
. A informação é do presidente da Comissão Especial de Fiscalização e Infraestrutura das BRs 101, 262 e da Rodovia do Sol, deputado Fabrício Gandini (PSD), que esteve no local para comprovar o fato.
Nesta semana, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que as cabines serão retiradas ainda este mês e a cobertura será mantida e utilizada em um projeto arquitetônico para a chegada dos motoristas a Vitória.
De acordo com a Semobi, o atraso na demolição aconteceu devido à necessidade de pintura e reparos nas estruturas da Praça do Pedágio. A pasta informou que, assim que esses procedimentos fossem concluídos, a próxima etapa seria a retirada dos equipamentos e das estruturas das cabines, o que teve início nesta quinta.
Durante os seis meses sem cobrança de pedágio, o temor do retorno das taxas ainda permanece entre os motoristas, especialmente enquanto os equipamentos estiverem no local.
A movimentação de operários pintando as cabines da Praça de Pedágio, na Enseada do Suá, em Vitória, em março deste ano, deixou os motoristas em alerta, muitos temendo um possível retorno da cobrança do pedágio na Terceira Ponte, suspensa desde o final de 2023, assim como na Rodovia do Sol
. O governo do Estado, entretanto, disse que se tratava apenas de um serviço de manutenção.