Racha no governo Casagrande tem dia, horário e local marcado

Casagrande x Enio Bergoli: juntos no governo, em lados opostos no Kleber Andrade Crédito: Divulgação

Não vai dar para conciliar desta vez - o racha será público. O governador Renato Casagrande (PSB) e o seu secretário de Agricultura, Enio Bergoli, estarão em lados opostos neste domingo (16), às 18h30, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

LADOS ANTAGÔNICOS

É que neste dia o Botafogo do governador vai enfrentar o Grêmio do gaúcho Enio Bergoli pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de muito afinados política e administrativamente, no futebol cada um estará de um lado da torcida. Este colunista, vascaíno (mas aceito propostas), já preparou a pipoca.

CÁ E LÁ

Enquanto o governo do Estado não consegue agendar sequer a emissão de uma simples Carteira de Identidade (como pode isso, gente?), é possível tirar um passaporte (muito mais complexo) no prazo de 12 dias, com hora marcada e tudo.

MOQUECA EM DUBAI

Comentário de um capixaba convicto sobre essa situação bizarra: “É mais fácil tirar um documento para ir do Espírito Santo a Dubai que tirar um para ir de Cariacica a Viana”.

PAZ NO TRÂNSITO

Leitor da coluna reclama do comportamento de alguns motociclistas de aplicativo no trânsito da Grande Vitória. Ele diz que diariamente presencia ultrapassagens perigosas e muito avanço de sinal, colocando em perigo a vida do próprio trabalhador e de outras pessoas.

ANO ELEITORAL

A Prefeitura da Serra divulga os dados de homicídios do bairro Planalto Serrano, um dos mais violentos do município. Chega a dizer que os números são referentes ao 1º semestre, mas, antigamente, os primeiros seis meses do ano só terminavam no dia 30 de junho.

QUEREMOS PAZ!

De qualquer forma, o índice de violência está caindo no bairro, o que é uma excelente notícia. Tomara que continue assim.

NEM TITE EXPLICA

Grupo anima Feira dos Municípios: sucesso e mudança de mês Crédito: Divulgação

A Feira dos Municípios foi um sucesso, mas agora o governo do Estado anuncia que a próxima edição, em 2025, deixa de ser em junho, mês mais fresco, para o quase tórrido abril. Mexeu em time que está ganhando.

CONSTATAÇÃO

Luana Piovani não deixou o Brasil morrer na praia.

QUE FASE...

A propósito, está na internet: antigamente, os adversários do ex-jogador Neymar eram Messi e Cristiano Ronaldo. Hoje, ele tem que encarar Luana Piovani e a Receita Federal.

ASSEMBLEIA TRABALHANDO

Foi aprovado pela Assembleia Legislativa, o governador Casagrande sancionou e já virou lei: o pão de brood (à base de fubá e tubérculos), as figuras do mestre-sala e da porta-bandeira e o Festival de Torta Capixaba da Ilha das Caieiras passam a ser patrimônio imaterial ou cultural do Espírito Santo.

VOTANDO COM SEGURANÇA

A Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), realizará reunião na próxima terça-feira (18) para debater o esquema de segurança nas eleições de 2024.

RACISMO NÃO!

A Aspra, a Associação das Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do ES, anuncia que ganhou na Justiça uma ação contra um advogado acusado de praticar o crime de racismo contra um cabo da PM.

PLÁGIO É CRIME

O escritor Maciel de Aguiar, de São Mateus, está indignado. Segundo ele, estão plagiando seus livros sobre quilombolas, pelo país afora, sem darem o devido crédito. “Não sou contra os que utilizam os meus livros, mas que as fontes das pesquisas sejam informadas.”

PLÁGIO É CRIME 2

A indignação é completa, sobra pra todo mundo: “Algumas prefeituras compraram os meus livros e não pagaram!”; “Alguns doutores copiam os livros para as suas teses e não citam as fontes”; “Alguns escritores plagiam e até imprimem livros com seus nomes como autores das histórias por mim pesquisadas e ainda falam mal de mim”, queixa-se, com razão, o escritor.

E AÍ, SACOU?

Os trabalhadores residentes em Jerônimo Monteiro, no Sul do ES, já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. A liberação, decorrente das fortes chuvas na cidade, pode ser solicitada à Caixa por meio do aplicativo FGTS.

O LIVRO DO GATO

O escritor Luiz F. Bernardes lança, no dia 15 de junho, às 15h, o livro “A Casa de Esgueio”, na Casa da Memória, na Prainha, em Vila Velha. Voltada para o público infantojuvenil, a obra traz as vivências de um gato que habita uma casa situada na Prainha e leva o leitor a imaginar as histórias que podem estar escondidas nas outras residências dessa região. O lançamento contará com pintura para as crianças e contação de histórias com a artista Dalisa Campos.

O escritor Luiz F. Bernardes é o autor do livro “A Casa de Esgueio” Crédito: Divulgação

O PREÇO

O livro estará à venda no dia do lançamento por R$ 40. Após o evento, pode ser adquirido por meio do site da Editora Maré, no perfil do livro no Instagram e na Torre de Papel pelo valor de R$ 53. Na pré-venda, que já começou, os interessados podem comprar por R$ 45 no WhatsApp (27) 99239.3343, no perfil do insta e na Torre de Papel.

VERÃO EM JULHO?

Agora por lei municipal, o Jesus Vida Verão de Vitória passa a ser celebrado anualmente em todo mês de julho. É isso mesmo que você leu.

PLANETA ÁGUA

O programa Observando os Rios, da SOS Mata Atlântica, que reúne comunidades e as mobiliza em torno da qualidade da água de rios, córregos e outros corpos d'água das localidades onde elas vivem, passa a ter apoio financeiro da Águia Branca. O grupo capixaba anuncia que vai investir R$ 300 mil no projeto até 2026

IMORTAIS DE CARIACICA

Nesta sexta-feira (14), às 19h, n Centro Cultural Frei Civitella (Campo Grande), será realizada a solenidade de posse de novos membros da Academia Cariaciquense de Letras.

ALÔ, DEPUTADOS E SENADORES!