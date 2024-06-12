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Leonel Ximenes

O dia em que um motociclista multado chamou um socorro sem placas no ES

Condutor autuado por trafegar em ciclovia, estar sem CNH e acumular multas de R$ 5 mil acionou uma moto de aplicativo sem identificação em Vitória

Públicado em 

12 jun 2024 às 14:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os condutores das duas motocicletas foram autuados perto da Ilha do Boi, em Vitória
Os condutores das duas motocicletas foram autuados perto da Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Francismar Caloffi
Era mais uma fiscalização de rotina que transcorria na tarde calma desta terça-feira (11) nas imediações da Ilha do Boi. Mas uma ocorrência curiosa acabou surpreendendo o Grupamento Tático Operacional (GTO) da Guarda Municipal de Vitória. Resultado: duas multas e duas apreensões de moto na sequência bizarra. Aos fatos.
Os guardas abordaram um motociclista que estava transitando na ciclovia. Após consultarem a placa no sistema, os agentes do GTO descobriram que o veículo tinha acumulado, aproximadamente, R$ 5 mil em débitos, referentes a licenciamento e multas.
As irregularidades, entretanto, não acabaram por aí. O motociclista abordado também não tinha carteira de habilitação. Ele foi autuado e a motocicleta removida para o pátio credenciado pela Guarda Municipal.
A sequência de violações às leis de trânsito continuou. Sem o veículo, o condutor da moto autuada chamou uma motocicleta de aplicativo para levá-lo para casa. E quando essa segunda moto chegou, a surpresa: ela estava sem placa.
Ou seja, o condutor do aplicativo foi buscar o passageiro na “boca do lobo”. E este veículo acabou sendo multado e removido para o pátio também.
Resultado: dois motociclistas acabaram ficando a pé. E com menos dinheiro no bolso.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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CNH motocicleta Motorista de Aplicativo Vitória (ES) Motociclista Ilha do Boi
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