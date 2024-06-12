O dia em que um motociclista multado chamou um socorro sem placas no ES

Era mais uma fiscalização de rotina que transcorria na tarde calma desta terça-feira (11) nas imediações da Ilha do Boi. Mas uma ocorrência curiosa acabou surpreendendo o Grupamento Tático Operacional (GTO) da Guarda Municipal de Vitória
. Resultado: duas multas e duas apreensões de moto na sequência bizarra. Aos fatos.
Os guardas abordaram um motociclista que estava transitando na ciclovia. Após consultarem a placa no sistema, os agentes do GTO descobriram que o veículo tinha acumulado, aproximadamente, R$ 5 mil em débitos, referentes a licenciamento e multas.
As irregularidades, entretanto, não acabaram por aí. O motociclista abordado também não tinha carteira de habilitação
. Ele foi autuado e a motocicleta removida para o pátio credenciado pela Guarda Municipal.
A sequência de violações às leis de trânsito continuou. Sem o veículo, o condutor da moto autuada chamou uma motocicleta de aplicativo para levá-lo para casa. E quando essa segunda moto chegou, a surpresa: ela estava sem placa.
Ou seja, o condutor do aplicativo foi buscar o passageiro na “boca do lobo”. E este veículo acabou sendo multado e removido para o pátio também.
Resultado: dois motociclistas acabaram ficando a pé. E com menos dinheiro no bolso.