Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito em Vitória

Entre indas e vindas nos nomes cotados para concorrer ao cargo de prefeito de Vitória nas Eleições 2024, a Capital contabiliza, até o momento, oito pré-candidatos. No quarto maior colégio eleitoral do Espírito Santo, a maioria dos postulantes vem de partidos de centro-direita no espectro político. Além disso, metade deles é das forças de segurança.