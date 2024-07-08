Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito em Vitória

Entre indas e vindas nos nomes cotados para concorrer ao cargo de prefeito de Vitória nas Eleições 2024, a Capital contabiliza, até o momento, oito pré-candidatos. No quarto maior colégio eleitoral do Espírito Santo, a maioria dos postulantes vem de partidos de centro-direita no espectro político. Além disso, metade deles é das forças de segurança.
Às vésperas das convenções, quando serão definidos os candidatos que vão disputar o pleito deste ano, A Gazeta fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município de Vitória, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento para a disputa à prefeitura na capital capixaba.
Até o final desta semana, serão publicados os perfis dos interessados na disputa nas maiores cidades do Espírito Santo. Para acompanhar a cobertura, basta acessar a nossa página especial das Eleições 2024.
As pré-candidaturas desenhadas até o momento em Vitória envolvem o rompimento político entre o atual prefeito, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e sua vice, Capitã Estéfane (Podemos), que trouxe a público desavenças com o prefeito e, inclusive, declarou apoio ao governador Renato Casagrande (PSB), rival de Pazolini, nas eleições de 2022. O atual chefe do Executivo ainda não confirmou oficialmente que vai disputar a reeleição., mas nos bastidores políticos seu nome é dado como certo.
Três deputados estaduais se lançaram na disputa: Camila Valadão (Psol), que conta com apoio da federação formada pelo seu partido com a Rede; Capitão Assumção (PL), que tem Agir e Mobiliza na sua base; e ainda João Coser (PT), prefeitoda cidade entre 2004 e 2012 que vai tentar um novo mandato com apoio da federação que congrega PT, PV e PCdoB, além do PDT, que decidiu apoiar o político após rodadas de discussão e votação.
Outro ex-prefeito que tenta voltar a comando da cidade é Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), que até agora formou uma grande base de aliados: a federação formada por seu partido com o Cidadania, além do PSB, PSD, MDB e União Brasil. Os nomes que fecham a disputa são o do empresário do ramo de motos Eduardo Ramlow, conhecido como Du Kawasaki — presidente do Avante na Capital, nunca concorreu a um cargo eletivo — e o do coronel do Corpo de Bombeiros Wagner Borges (sem partido). Confira abaixo o perfil de todos eles: