Vice de Camila Valadão virá da militância da federação em Vitória

Deputada estadual Camila Valadão (Psol), pré-candidata à Prefeitura de Vitória Crédito: Acervo pessoal

O vice de Camila Valadão (Psol) , deputada estadual e pré-candidata à Prefeitura de Vitória , virá da militância da Federação Psol Rede. O partido da parlamentar não tentou apoio de outras legendas e a chapa deve ser formada apenas pelas duas siglas federadas.

A deputada conversou com A Gazeta nesta quarta-feira (3) e disse que o nome do vice ainda não foi definido, mas afirmou que essa tarefa “será cumprida por algum militante da federação”. “Por isso, ainda estamos dialogando, tanto no Psol quanto na Rede Sustentabilidade, para pensar a direção do perfil que queremos”, declarou Camila.

A parlamentar destacou ainda que tem todo o apoio da Rede, e que nesta quinta-feira (4) a direção da federação vai se reunir para pensar as datas das convenções, que devem ocorrer ainda neste mês. “Estamos em diálogo como partido nesse processo de construção programática, fechando os últimos detalhes da chapa de vereadores”.