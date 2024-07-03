Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tenha cuidado

Fuja dos golpes: serviços relacionados ao título de eleitor são gratuitos

Apesar de o período para regularização da situação eleitoral ter terminado em maio, golpistas se aproveitam para enganar eleitores
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

03 jul 2024 às 15:28

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 15:28

golpe, golpista, hacker
Golpistas usam vários truques para enganar eleitores Crédito: Shutterstock
período para regularizar sua situação eleitoral terminou em maio, mas alguns criminosos se aproveitam de pessoas que perderam o prazo ou até mesmo daqueles que estão em dia com a Justiça Eleitoral para aplicarem golpes relacionados a serviços eleitorais, visando, por exemplo, coletar informações pessoais ou fazer cobranças indevidas. 
Um ponto fundamental é importante esclarecer: todo e qualquer serviço relacionado ao título de eleitor é totalmente gratuito, conforme alerta o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A única possibilidade de algo ser cobrado é caso o eleitor não regularize sua situação e tenha que pagar multa. Jã os demais serviços, como emissão de documentos, alteração de dados no cadastro eleitoral, cadastramento de dados biométricos e transferência de domicílio eleitoral, são todos gratuitos. 
"Também não é cobrado nenhum valor para a emissão de certidões. Todos esses serviços são oferecidos de forma gratuita, presencialmente, nos cartórios eleitorais, ou pelo Autoatendimento Eleitoral, na internet "
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Trecho de nota
"É importante ressaltar que, devido ao fechamento do cadastro eleitoral no dia 9 de maio, os serviços de emissão, regularização, alteração de dados, cadastramento biométrico e transferência de domicílio eleitoral estão indisponíveis. O cadastro será reaberto no dia 5 de novembro", completou o TSE em nota.
Para consultar sua situação eleitoral, emitir documentos ou solicitar algum serviço, basta acessar os sites do TSE ou dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs)

Golpistas solicitam dados do eleitor

Além dos golpes em que páginas ou números desconhecidos enviam mensagens cobrando pela emissão de documentos que podem ser emitidos de forma gratuita, outro tipo de golpe pode ser aplicado. Em 2022, algumas pessoas relataram ao TSE que receberam mensagens ou emails informando sobre um suposto cancelamento do título de eleitor, juntamente com um link, que simula uma regularização e induz a vítima a inserir os dados pessoais. 
Segundo o TSE, "A Justiça Eleitoral jamais comunica o cancelamento de títulos de eleitor ou alguma irregularidade cadastral mediante mensagens de e-mail ou aplicativos como WhatsApp ou Telegram. Além disso, nenhum dado pessoal é solicitado por esses meios".
Portanto, ao entrar em algum site para resolver alguma situação ligada à questão eleitoral, verifique se os sites ou os aplicativos são, de fato, da Justiça Eleitoral. Para isso, basta checar se o endereço indicado tem o sufixo ".jus.br", como é o caso do endereço do Portal do TSE: www.tse.jus.br.
Fuja dos golpes - serviços relacionados ao título de eleitor são gratuitos

Veja Também

Município do ES pede na Justiça recontagem de habitantes do IBGE

ES bate recorde de eleitores; veja o perfil de quem vai votar em 2024

Principais restrições do calendário eleitoral começam em julho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Golpe Título de Eleitor Eleições 2024 Eleições ES 2024 Eleições Municipais 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados