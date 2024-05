Mais de 36 mil eleitores do ES regularizaram título em apenas 4 dias

Prazo para emissão do título, troca de domicílio eleitoral e realização de biometria termina nesta quarta-feira (8)

O prazo final para a regularização de pendências eleitorais termina nesta quarta-feira (8). No Estado, apenas entre os dias 2 e 7 deste mês, período em que os cartórios funcionaram em horário estendido, mais de 36 mil eleitores procuraram a Justiça Eleitoral para seviços como transferência de domicílio eleitoral, emissão de primeira via do título de eleitor e cadastramento de biometria.

O estudante do primeiro ano do ensino médio Kaua Andrade, de 16 anos, foi um dos que estiveram presentes no cartório localizado na Enseada do Suá, em Vitória, neste último dia. Ele, que não é obrigado a votar pela idade, ficou na fila por mais de quatro horas para tirar seu primeiro título. “Pretendo exercer meu papel de eleitor neste ano”, disse.