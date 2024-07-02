ES bate recorde de eleitores; veja o perfil de quem vai votar em 2024

Análise feita por A Gazeta
, com base nos dados do TSE, aponta o aumento na quantidade de eleitores ao longo dos anos. Desde 1994, o número de pessoas aptas a votar aumentou 75,4%. Nas eleições de 2022, cerca de 2,9 milhões votaram para eleger seus representantes no Congresso Nacional
, na Presidência da República
e no governo do Estado
. Neste ano, estão em disputa os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador dos 78 municípios capixabas.
Nesse crescimento, as mulheres se destacam, sendo a maior parte dos eleitores capixabas (52,38%). Além de majoritariamente feminina, a maioria do eleitorado (55,64%) faz parte do "time dos solteiros”, enquanto 36,44% são casados.
Esse dado, com mais da metade de solteiros, pode ser explicado tanto pela falta de atualização dos títulos de eleitor quanto pelo aumento do número de jovens eleitores ao longo dos anos. Cerca de 42% dos aptos a votar no Estado ainda não possuem o cadastro biométrico. Como o período de regularização do título terminou em 8 de maio, esse grupo não poderá atualizar seus dados para a próxima eleição.
Em 2022, cerca de 27 mil eleitores no Espírito Santo tinham entre 16 e 17 anos. Já neste ano, são mais de 29 mil adolescentes nessa faixa etária – um crescimento de 5,5%. Além desse público, idosos com mais de 70 anos também não são obrigados a votar no Brasil. Mesmo assim, o Estado, em 2024, ainda vai contar com 282 mil eleitores nessa idade.
Ainda segundo o TSE , apenas uma a cada dez pessoas tem o ensino superior completo. Cerca de 59% dos eleitores não têm o ensino médio completo e 171 mil pessoas apenas sabem ler e escrever. Há ainda cerca de 101 mil eleitores analfabetos no Espírito Santo. No Brasil, os analfabetos podem votar desde 1985, mas o alistamento é facultativo.
Entre os municípios capixabas, a Serra segue com o maior eleitorado do Estado, com 362,5 mil eleitores. Já a capital Vitória conta com 266,5 mil pessoas aptas para votar, enquanto Vila Velha tem cerca de 345 mil e Cariacica, 278 mil. Viana tem o menor domicílio eleitoral da Grande Vitória, com 54 mil eleitores.
Entre os municípios do interior do Estado, os maiores domicílios eleitorais são Cachoeiro de Itapemirim, com 134 mil; Linhares; com 122 mil; e São Mateus, com 91 mil eleitores.
Veja abaixo o número de eleitores e eleitoras na sua cidade.
Os dados usados nesta reportagem são referentes ao mês de maio deste ano e ainda estão sujeitos a atualização por parte do TSE até as eleições.