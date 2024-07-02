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Maior eleitorado da história

ES bate recorde de eleitores; veja o perfil de quem vai votar em 2024

Desde 1994, o número de pessoas aptas a votar aumentou 75,4% no Estado, de acordo com dados do TSE
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

02 jul 2024 às 18:47

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 18:47

Urna - confirma
O primeiro turno das Eleições 2024 acontece no dia 6 de outubro Crédito: Carlos Alberto Silva
No dia 6 de outubro, os eleitores vão às urnas para escolher os próximos prefeitos e vereadores dos 78 municípios no Espírito Santo. Neste ano, mais de 3 milhões de pessoas no Estado estarão aptas a votar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse é o maior eleitorado na história política capixaba.
Análise feita por A Gazeta, com base nos dados do TSE, aponta o aumento na quantidade de eleitores ao longo dos anos. Desde 1994, o número de pessoas aptas a votar aumentou 75,4%. Nas eleições de 2022, cerca de 2,9 milhões votaram para eleger seus representantes no Congresso Nacional, na Presidência da República e no governo do Estado. Neste ano, estão em disputa os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador dos 78 municípios capixabas.
Nesse crescimento, as mulheres se destacam, sendo a maior parte dos eleitores capixabas (52,38%). Além de majoritariamente feminina, a maioria do eleitorado (55,64%) faz parte do "time dos solteiros”, enquanto 36,44% são casados. 
Esse dado, com mais da metade de solteiros, pode ser explicado tanto pela falta de atualização dos títulos de eleitor quanto pelo aumento do número de jovens eleitores ao longo dos anos. Cerca de 42% dos aptos a votar  no Estado ainda não possuem o cadastro biométrico. Como o período de regularização do título terminou em 8 de maio, esse grupo não poderá atualizar seus dados para a próxima eleição. 

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Em 2022, cerca de 27 mil eleitores no Espírito Santo tinham entre 16 e 17 anos. Já neste ano, são mais de 29 mil adolescentes nessa faixa etária – um crescimento de 5,5%.  Além desse público, idosos com mais de 70 anos também não são obrigados a votar no Brasil. Mesmo assim, o Estado, em 2024, ainda vai contar com 282 mil eleitores nessa idade.
Ainda segundo o TSE , apenas uma a cada dez pessoas tem o ensino superior completo. Cerca de 59% dos eleitores não têm o ensino médio completo e 171 mil pessoas apenas sabem ler e escrever. Há ainda cerca de 101 mil eleitores analfabetos no Espírito Santo. No Brasil, os analfabetos podem votar desde 1985, mas o alistamento é facultativo.

Eleitores nas cidades

Entre os municípios capixabas, a Serra segue com o maior eleitorado do Estado, com 362,5 mil eleitores. Já a capital Vitória conta com 266,5 mil pessoas aptas para votar, enquanto Vila Velha tem cerca de 345 mil e Cariacica, 278 mil. Viana tem o menor domicílio eleitoral da Grande Vitória, com 54 mil eleitores.
Entre os municípios do interior do Estado, os maiores domicílios eleitorais são Cachoeiro de Itapemirim, com 134 mil; Linhares; com 122 mil; e São Mateus, com 91 mil eleitores.
Veja abaixo o número de eleitores e eleitoras na sua cidade.
Os dados usados nesta reportagem são referentes ao mês de maio deste ano e ainda estão sujeitos a atualização por parte do TSE até as eleições.

Perfil do eleitor

Por que estamos falando disso?
O perfil do eleitor pode determinar os rumos da eleição, uma vez que tende a vencer o candidato com as ideias que mais se aproximam com as da maior parte da população votante. Os dados sobre o eleitorado ajudam os candidatos a compreenderem as características e as necessidades dos eleitores e, assim, direcionar seus planos de governo de acordo com as necessidades da população.

Para colocar na agenda:
Agora que você sabe o perfil das pessoas que vão eleger os próximos governantes, fique de olho também no perfil dos candidatos.
Candidaturas - 20 de julho e 5 de agosto
Propagandas eleitorais - a partir de 16 de agosto

Onde encontrar os dados sobre o eleitor:
Veja mais detalhes sobre o eleitorado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

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