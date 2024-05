Eleições 2024: não fiz cadastro biométrico; posso votar mesmo assim?

Prazo para regularizar título eleitoral chegou ao fim; saiba como fica a situação de quem não registrou a biometria na Justiça Eleitoral

Mesmo que não se tenha cadastrado ainda, no entanto, o eleitor poderá votar sem biometria. Basta levar um documento oficial com foto. Entretanto, se houve convocação para revisão de eleitorado com o objetivo de coletar a biometria e a eleitora ou o eleitor não compareceu ao cartório, poderá estar com o título cancelado e, por essa razão, não poderá votar. Além disso, sofrerá as consequências do cancelamento do título eleitoral.