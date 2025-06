Denúncia do MPES

Vereador e servidores viram réus por suposto desvio de verba no ES

O servidor Leandro José dos Santos Santana teve prisão preventiva decretada, enquanto outro servidor e o vereador Rodolpho Longue Diir terão de usar tornozeleira eletrônica

Publicado em 12 de junho de 2025 às 16:17

Prisão e medidas cautelares ocorrem como desdobramento da Operação Sangria, na Câmara de Rio Novo do Sul Crédito: MPES

O juiz da Vara Única de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, decretou, nesta quinta-feira (12), a prisão preventiva de Leandro José dos Santos Santana, servidor da Câmara de Vereadores do município. A decisão assinada pelo magistrado Ralph Rocha de Souza ainda impõe o uso de tornozeleira eletrônica pelo vereador Rodolpho Longue Diir e pelo também servidor público Daniel da Silva. Os três são réus em uma ação penal por crimes contra a administração pública, supostamente cometidos no âmbito do Legislativo municipal.>

O pedido de prisão e as medidas cautelares impostas pela Justiça aos acusados ocorrem como desdobramento da Operação Sangria, deflagrada em março deste ano. Na ocasião, foi determinado o afastamento do vereador, bem como dos servidores identificados como responsáveis por comandar um esquema de desvios financeiros que teriam causados prejuízo milionário aos cofres públicos.>

Leandro José foi preso na quarta-feira (11) e passará por audiência de custódia na tarde desta quinta (12). No caso do vereador, Rodolpho Longue Diir e do servidor Daniel da Silva, o afastamento das funções deverá durar até a conclusão do julgamento da ação penal apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Eles também seguem proibidos de acessar e frequentar as dependências da Câmara Municipal e da prefeitura da cidade. Além disso, não poderão manter contato com servidores e vereadores da Casa de Leis.>

Na denúncia, à qual reportagem de A Gazeta teve acesso na tarde desta quinta-feira (12), o MPES afirma que o aprofundamento das investigações e a análise dos elementos informativos complementares colhidos ao longo de toda a instrução extrajudicial "confirmaram a notícia inaugural com evidências robustas dos crimes de peculato, falsificação de documentos públicos, inserção de dados falsos em sistema de informações, apropriação indébita previdenciária, lavagem de dinheiro e associação criminosa". O documento que embasou a decisão tem 87 páginas.>

Ao detalhar como funcionava o esquema de fraudes e desvios financeiros no Legislativo de Rio Novo Sul, o órgão ministerial destaca que as investigações da Operação Sangria apontaram que o servidor Leandro José Santos Santana, com apoio do também servidor Daniel da Silva e do vereador Rodolpho Longue Diir, desviou mais de R$ 545 mil em verbas públicas, causando prejuízo aos cofres do município e danos extrapatrimoniais de mais de R$ 1 milhão. >

"As investigações demonstraram que os denunciados Rodolpho, Leandro José e Daniel, estavam umbilicalmente associados para a prática ordenada de cometerem desvios de verbas públicas em prejuízo da Câmara Municipal de Rio Novo do Sul", afirma o documento do MPES. >

Agiotagem para mascarar fraude

Outro trecho da denúncia do MPES aponta que os servidores Leandro José e Daniel, "a partir do esquema fraudulento articulado para desviar dinheiro público da Câmara Municipal, utilizavam-se da agiotagem para mascarar a origem ilícita dos valores em espécie por conta bancária de um dos envolvidos, livrando-se do papel moeda para viabilizar o branqueamento do dinheiro em espécie, em atividade típica de lavagem de ativos".>

Confiança depositada em vereador

Em sua decisão, o juiz Ralph Rocha de Souza destaca a experiência de Rodolpho Longue Diir como parlamentar da cidade ao longo dos anos, além da confiança depositada nele por parte da população que o elegeu, cabendo a ele, dessa forma, atuar em favor do interesse público.>

"Importante ressaltar que o investigado Rodolpho Longue Diir é um experiente representante do Poder Legislativo municipal, a quem se confiou, à época dos fatos, cargo de especial destaque na condução do interesse público primário e secundário (gestão) e que certamente se beneficia de trânsito político na administração local. De igual modo, manter os demais acusados em seus cargos coloca em risco a própria aplicação da lei penal", assevera o juiz na decisão.>

Veja crimes pelos quais os réus foram denunciados

Com base nas provas obtidas pelas investigações, o Ministério Público denunciou os agentes públicos pelos seguintes crimes:>

Rodolpho Longue Dirr: Associação criminosa, peculato e não repasse de contribuições à Segurança Social;

Associação criminosa, peculato e não repasse de contribuições à Segurança Social; Leandro José Santos Santana: Associação criminosa, peculato, não repasse de contribuições à Segurança Social, falsificação de documento público e peculato digital;

Associação criminosa, peculato, não repasse de contribuições à Segurança Social, falsificação de documento público e peculato digital; Daniel da Silva: Associação criminosa e peculato. >

Por fim, na denúncia à Justiça, o MPES pede que os denunciados sejam condenados solidariamente à reparação dos prejuízos causados à Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, em valor a ser alcançado após a instrução processual, até o momento apurado em R$ 545.914,89, bem como à reparação pelos danos morais coletivos no valor mínimo de R$ 1.091.829,78. Também foi pedida a decretação da perda dos bens e valores adquiridos como produto direto do crime, entre outras sanções.>

O que diz a defesa dos réus

A reportagem tenta contato com a defesa dos servidores e do vereador Rodolfo Longue Diir. Em caso de retorno, este texto será atualizado. O espaço segue aberto para as devidas manifestações.>

