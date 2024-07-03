Prefeitos do ES fazem maratona para entregar e lançar obras até sexta (5)

Da esquerda para a direita: Avenida América (Cariacica), CMEI do Bairro de Fátima (Serra); Campo em Sotecto (Viana); Bondinho no Morro do Moreno (Vila Velha); e Mergulhão de Jardim Camburi (Vitória) Crédito: Reprodução / Montagem A Gazeta

As eleições deste ano se aproximam e, para garantir condições de igualdade para candidatos aos cargos de prefeito e vereador, a Justiça Eleitoral proíbe a participação de agentes públicos em inaugurações de obras públicas três meses antes do pleito. Esse prazo, que começa no próximo sábado (6), levou prefeitos a uma maratona para inaugurar e lançar novos empreendimentos nesta semana no Espírito Santo.

Caso infrinjam a legislação, os políticos podem ser penalizados com a cassação do registro de candidatura e, se for configurado abuso de autoridade, pode haver perda do diploma do eleito. O infrator, candidato ou não, pode ficar inelegível para as eleições nos três anos seguintes à eleição em que ocorreu a infração.

Em todo o Espírito Santo, a agenda de lançamentos de editais, assinaturas de contratos, ordens de serviço e outras ações das administrações municipais se intensificou no mês de junho e ficou ainda mais carregada nesta semana. Levantamento feito por A Gazeta mostra que, em apenas três dias, desta quarta até sexta, os prefeitos vão participar de mais de 30 anúncios de entregas e projetos.

Confira abaixo as obras que já foram inauguradas e o que ainda será lançado:

VITÓRIA

Quarta-feira (3):

10h - Apresentação do projeto de reurbanização da Vila Rubim;

14h - Lançamento do uso de IA nas câmeras de videomonitoramento da cidade;



16h - Lançamento do edital para construção da nova UBS do Bairro República;

18h - Entrega do campo de grama sintética de Itararé;

19h30 - Entrega de Melhorias Habitacionais, Reconstruções e Kits de Eletrodomésticos do Programa Casa Feliz e Segura, em Maria Ortiz.

Quinta-feira (4):

7h - Ordem de serviço para reforma da EMEF Elzira Vivacqua;

10h - Apresentação da restauração do Mercado da Capixaba e assinatura do Termo de Concessão;

14h30 - Lançamento do edital para eletrificação da frota municipal;

16h - Apresentação da Alameda para ligação dos bairros Romão e Fradinhos;

19h30 - Cerimônia de entrega da Estatueta Maurício de Oliveira.

Quinta-feira (4):

7h30 - Ordem de serviço para construção do mergulhão de Jardim Camburi;

10h - Lançamento do edital para o concurso de Procurador Municipal;

14h - Apresentação do novo modelo do Restaurante Popular e formalização da parceria com o Senac;

18h30 - Entrega da nova orla de São Pedro.

VILA VELHA

Quarta-feira (3):

9h - Anúncio de licitação do Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Morada da Barra (Região 5);

16h30 - Anúncio de licitação do projeto do Parque Linear e Praça de Santa Rita e Primeiro de Maio;

18h - Anúncio de licitação da readequação da Praça de Araçás;

20h - Anúncio de licitação do projeto da Praça Benedito Oliveira Trabach.

CARIACICA

Quinta-feira (4):

19h - Inauguração da revitalização da Avenida América, em Jardim América

SERRA

Prefeitura da Serra informou que não pode compartilhar os detalhes da agenda do prefeito Sérgio Vidigal (PDT) , “pelo simples fato de que é uma previsão, e não uma data confirmada”. Disse ainda que “como os eventos podem variar e serem até mesmo cancelados, não é possível o compartilhamento.”

A reportagem de A Gazeta fez uma busca nas redes sociais do prefeito e constatou que ele esteve nas seguintes inaugurações nos últimos 15 dias: CMEI Professora Laura Vianna Gomes, no Bairro de Fátima; revitalização da Praça dos Girassóis, em Porto Canoa; Arena Madeira, em Planalto Serrano; reabertura da Igreja e da residência de Reis Magos, em Nova Almeida; revitalização da Unidade de Atenção Primária à Saúde, em Central Carapina; nova quadra da EMEF Professora Áurea Maria Andrade Silva Felício, em Novo Horizonte; recapeamento da Avenida Talma Rodrigues Ribeiro; nova praça de Serra Dourada; e na Praça das Artes, em Feu Rosa.

Vidigal ainda deu ordem de serviço para a construção da EMEF de Cidade Pomar.

VIANA

Quarta-feira (3):

Assinatura da ordem de serviço de construção de vestiário da Arena Tucão, em Marcílio de Noronha, e iluminação do campo da Toca da Onça, em Campo Verde.



Quinta-feira (4):

Inauguração da praça do bairro Universal e ordem de serviço para recapear 12 ruas da comunidade;

Entrega do terreno para construção da praça de Ribeira;

Inauguração de trecho da Avenida Luiza Cazotti, em Vila Bethânia, e ordem de serviço para reforma da unidade de saúde do bairro;

Entrega de dois veículos para a Secretaria Municipal de Saúde;

Ordem de serviço para reforma da praça de Ipanema e iluminação do Campo do Canal.

Sexta-feira (5):

Ordem de serviço para recapear a Rua Morumbi, em Bom Pastor;

Entrega do terreno para construção do campo de Canaã.

Wanderson Bueno (Podemos) autorizou o recapeamento de 12 ruas em Nova Bethânia, na terça-feira (2), bairro onde inaugurou um muro de contenção no dia 18 de junho. Nos últimos dias, entregou a nova praça do bairro Canaã, autorizou o recapeamento de 13 ruas de Marcílio de Noronha e Industria, deu ordem de serviço para drenagem e pavimentação em Coqueiral de Viana e para a construção de uma unidade de saúde em Vale do Sol.

COLATINA

Quarta-feira (3):

18h30 - Inauguração da construção e ampliação da unidade de saúde do bairro Honório Fraga.



Quinta-feira (4):

8h - Reinauguração da Unidade de Saúde da Família no bairro Santo Antônio;

9h - Reinauguração da Unidade de Saúde da Família no bairro 15 de Outubro;

10h - Reinauguração da Unidade de Saúde da Família no bairro Gordiano Guimarães;

15h30 – Entrega da reforma, ampliação e construção de quadra na Escola Padre Fungêncio;

18h - Ordem de Serviço em Bela Vista para asfaltamento de ruas, reforma do campo de futebol e entrega de veículo para o Centro de Acolhida.



Sexta-feira (5):

9h30 - Inauguração da nova Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), do Centro Municipal de Bem Estar Animal e reforma da sede da Vigilância Ambiental;

10h30 - Reinauguração da Unidade de Saúde da Família em Barbados;

17h - Ação Social Mais Colatina no Bairro São Marcos.

*Texto em atualização