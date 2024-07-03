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Prefeitos do ES fazem maratona para entregar e lançar obras até sexta (5)

Com a proximidade das eleições, legislação eleitoral proíbe a participação de agentes públicos em inaugurações a partir do próximo sábado (6)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 jul 2024 às 14:41

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 14:41

Da esquerda para a direita: Avenida América (Cariacica), CMEI do Bairro de Fátima (Serra); Campo em Sotecto (Viana); Bondinho no Morro do Moreno (Vila Velha); e Mergulhão de Jardim Camburi (Vitória)
Da esquerda para a direita: Avenida América (Cariacica), CMEI do Bairro de Fátima (Serra); Campo em Sotecto (Viana); Bondinho no Morro do Moreno (Vila Velha); e Mergulhão de Jardim Camburi (Vitória) Crédito: Reprodução / Montagem A Gazeta
As eleições deste ano se aproximam e, para garantir condições de igualdade para candidatos aos cargos de prefeito e vereador, a Justiça Eleitoral proíbe a participação de agentes públicos em inaugurações de obras públicas três meses antes do pleito. Esse prazo, que começa no próximo sábado (6), levou prefeitos a uma maratona para inaugurar e lançar novos empreendimentos nesta semana no Espírito Santo. 
Caso infrinjam a legislação, os políticos podem ser penalizados com a cassação do registro de candidatura e, se for configurado abuso de autoridade, pode haver perda do diploma do eleito. O infrator, candidato ou não, pode ficar inelegível para as eleições nos três anos seguintes à eleição em que ocorreu a infração.
Em todo o Espírito Santo, a agenda de lançamentos de editais, assinaturas de contratos, ordens de serviço e outras ações das administrações municipais se intensificou no mês de junho e ficou ainda mais carregada nesta semana. Levantamento feito por A Gazeta mostra que, em apenas três dias, desta quarta até sexta, os prefeitos vão participar de mais de 30 anúncios de entregas e projetos.
Confira abaixo as obras que já foram inauguradas e o que ainda será lançado:

VITÓRIA

Quarta-feira (3):
  • 10h - Apresentação do projeto de reurbanização da Vila Rubim;
  • 14h - Lançamento do uso de IA nas câmeras de videomonitoramento da cidade;
  • 16h - Lançamento do edital para construção da nova UBS do Bairro República;
  • 18h - Entrega do campo de grama sintética de Itararé;
  • 19h30 - Entrega de Melhorias Habitacionais, Reconstruções e Kits de Eletrodomésticos do Programa Casa Feliz e Segura, em Maria Ortiz.
Quinta-feira (4):
  • 7h - Ordem de serviço para reforma da EMEF Elzira Vivacqua;
  • 10h - Apresentação da restauração do Mercado da Capixaba e assinatura do Termo de Concessão;
  • 14h30 - Lançamento do edital para eletrificação da frota municipal;
  • 16h - Apresentação da Alameda para ligação dos bairros Romão e Fradinhos;
  • 19h30 - Cerimônia de entrega da Estatueta Maurício de Oliveira.
Quinta-feira (4):
  • 7h30 - Ordem de serviço para construção do mergulhão de Jardim Camburi;
  • 10h - Lançamento do edital para o concurso de Procurador Municipal;
  • 14h - Apresentação do novo modelo do Restaurante Popular e formalização da parceria com o Senac;
  • 18h30 - Entrega da nova orla de São Pedro.
Na Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos) também esteve em inaugurações e lançamentos nas últimas semanas. Ele participou da entrega de uma nova escola em Tabuazeiro, autorizou a 2ª fase da reurbanização da orla da Grande São Pedro, assinou o contrato para a reurbanização do Canal de Camburi e lançou a requalificação da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar). 

VILA VELHA

Quarta-feira (3):
  • 9h - Anúncio de licitação do Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Morada da Barra (Região 5); 
  • 16h30 - Anúncio de licitação do projeto do Parque Linear e Praça de Santa Rita e Primeiro de Maio;
  • 18h - Anúncio de licitação da readequação da Praça de Araçás; 
  • 20h - Anúncio de licitação do projeto da Praça Benedito Oliveira Trabach. 
Nos últimos dias, Arnaldinho Borgo (Podemos) deu ordem de serviço para o projeto de melhoria na infraestrutura do Morro do Moreno, apresentou o Projeto Orla, que contempla as regiões de Nova Ponta da Fruta, Pronta da Fruta e Interlagos. Anunciou ainda as obras da cobertura do Canal da Costa e a licitação para a reforma da quadra do bairro Santos Dumont. Recentemente, também foram inaugurados uma unidade de saúde em Praia das Gaivotas, o painel urbano da alça da Terceira Ponte, a drenagem de Barra do Jucu e a Praça Amor Divino, em Alecrim. 

CARIACICA

Quinta-feira (4):
  • 19h - Inauguração da revitalização da Avenida América, em Jardim América

SERRA

Prefeitura da Serra informou que não pode compartilhar os detalhes da agenda do prefeito Sérgio Vidigal (PDT), “pelo simples fato de que é uma previsão, e não uma data confirmada”. Disse ainda que “como os eventos podem variar e serem até mesmo cancelados, não é possível o compartilhamento.”
A reportagem de A Gazeta fez uma busca nas redes sociais do prefeito e constatou que ele esteve nas seguintes inaugurações nos últimos 15 dias: CMEI Professora Laura Vianna Gomes, no Bairro de Fátima; revitalização da Praça dos Girassóis, em Porto Canoa; Arena Madeira, em Planalto Serrano; reabertura da Igreja e da residência de Reis Magos, em Nova Almeida; revitalização da Unidade de Atenção Primária à Saúde, em Central Carapina; nova quadra da EMEF Professora Áurea Maria Andrade Silva Felício, em Novo Horizonte; recapeamento da Avenida Talma Rodrigues Ribeiro; nova praça de Serra Dourada; e na Praça das Artes, em Feu Rosa.  
Vidigal ainda deu ordem de serviço para a construção da EMEF de Cidade Pomar. 

VIANA

Quarta-feira (3): 
  • Assinatura da ordem de serviço de construção de vestiário da Arena Tucão, em Marcílio de Noronha, e iluminação do campo da Toca da Onça, em Campo Verde.
Quinta-feira (4):
  • Inauguração da praça do bairro Universal e ordem de serviço para recapear 12 ruas da comunidade;
  • Entrega do terreno para construção da praça de Ribeira;
  • Inauguração de trecho da Avenida Luiza Cazotti, em Vila Bethânia, e ordem de serviço para reforma da unidade de saúde do bairro;
  • Entrega de dois veículos para a Secretaria Municipal de Saúde;
  • Ordem de serviço para reforma da praça de Ipanema e iluminação do Campo do Canal.
Sexta-feira (5):
  • Ordem de serviço para recapear a Rua Morumbi, em Bom Pastor;
  • Entrega do terreno para construção do campo de Canaã. 
Wanderson Bueno (Podemos) autorizou o recapeamento de 12 ruas em Nova Bethânia, na terça-feira (2), bairro onde inaugurou um muro de contenção no dia 18 de junho. Nos últimos dias, entregou a nova praça do bairro Canaã, autorizou o recapeamento de 13 ruas de Marcílio de Noronha e Industria, deu ordem de serviço para drenagem e pavimentação em Coqueiral de Viana e para a construção de uma unidade de saúde em Vale do Sol. 

COLATINA

Quarta-feira (3):
  • 18h30 - Inauguração da construção e ampliação da unidade de saúde do bairro Honório Fraga.
Quinta-feira (4):
  • 8h - Reinauguração da Unidade de Saúde da Família no bairro Santo Antônio;
  • 9h - Reinauguração da Unidade de Saúde da Família no bairro 15 de Outubro;
  • 10h - Reinauguração da Unidade de Saúde da Família no bairro Gordiano Guimarães;
  • 15h30 – Entrega da reforma, ampliação e construção de quadra na Escola Padre Fungêncio;
  • 18h - Ordem de Serviço em Bela Vista para asfaltamento de ruas, reforma do campo de futebol e entrega de veículo para o Centro de Acolhida.
Sexta-feira (5):
  • 9h30 - Inauguração da nova Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), do Centro Municipal de Bem Estar Animal e reforma da sede da Vigilância Ambiental;
  • 10h30 - Reinauguração da Unidade de Saúde da Família em Barbados;
  • 17h - Ação Social Mais Colatina no Bairro São Marcos.
*Texto em atualização

Qual a data das eleições de 2024?

O 1º turno das eleições será em um domingo, 6 de outubro. Já o 2º turno, que no Espírito Santo só pode ocorrer na Grande Vitória, devido à quantidade de eleitores, está previsto para o dia 27 do mesmo mês.

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