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Eleições 2024

Com campanha ‘família raiz’, PL aposta em ex-diretor do Incaper em Linhares

Maurinho Rossoni, de 40 anos, é engenheiro-agrônomo e atuou na gestão municipal como secretário de Agricultura, entre 2014 e 2016
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 jul 2024 às 20:52

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 20:52

Maurinho Rossoni posa ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Acervo pessoal
O engenheiro-agrônomo Maurinho Rossoni, de 40 anos, é a aposta do Partido Liberal (PL) para a Prefeitura de Linhares. Produtor rural e presidente da sigla no município, o pré-candidato foi secretário municipal de Agricultura de 2014 a 2016 e diretor-técnico do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) no governo Paulo Hartung, entre 2016 e 2018.
No evento de pré-candidatura, ocorrido em junho, Rossoni lançou o movimento “Família Raiz”, dedicado, segundo mostra uma publicação do partido nas redes sociais, a pessoas que valorizam os princípios da família tradicional, defendem ideais de uma sociedade conservadora e "mantêm uma fé inabalável em Deus, conforme ensinado pela Bíblia e em Cristo".
"Valorizar e cuidar da família é ponto focal de todo o projeto. No título do projeto, a 'família' representa a base fundamental da sociedade. A 'raiz' vem do nosso amor pela cidade, trazendo a representação do orgulho que todos nós linharenses temos dessa terra", afirmou o pré-candidato em conversa com A Gazeta na tarde desta terça-feira (2).
“Construímos essa ideia com pessoas parceiras que têm o mesmo pensamento que eu. Quem está no poder não está fazendo um movimento pensando nas famílias, e sim no poder. Nosso projeto não é de poder, mas de favorecer a família, de levar a elas algo a mais”, prosseguiu. 
Rossoni disse que ainda não definiu o vice, mas que o partido tem dois possíveis nomes, que não podem ser divulgados. O PL já fechou parceria com o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) na chapa e conversa com outras legendas para tentar formar uma possível coligação.
O produtor rural ressaltou que Linhares tem uma direita forte e que esse fator pode impulsionar seu desempenho nas urnas. Em 2022, por exemplo, Jair Bolsonaro (PL) teve 61,64% dos votos no município, contra 38,36% de Lula (PT) na disputa presidencial. Para o cargo de governador, Manato (PL) atingiu 54,74% dos votos contra 45,26% de Renato Casagrande (PSB).
Nas eleições deste ano, Rossoni deve concorrer com Lucas Scaramussa (Podemos), de quem era aliado há dois anos. Em 2020, o produtor rural foi vice dele na disputa pelo Executivo municipal e, dois anos depois, o ajudou na construção de campanha para deputado estadual. "O rompimento político aconteceu pelo fato de ele ter ingressado no grupo de Renato Casagrande e eu optei por continuar no meu caminho pela direita", declarou.
Rossoni disse que vai até o final com a pré-candidatura, pois confia no tamanho que a direita tem em Linhares. “Existe um afunilamento porque os dois (Bruno Marianelli, do Republicanos, e Lucas Scaramussa) estão há muito tempo fazendo pré-campanha”, avalia, ao destacar que boa parte do eleitorado ainda não o conhece e isso pode ser uma oportunidade para ele crescer.

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