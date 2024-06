Eleições 2024

'Sou pré-candidato a prefeito de Linhares', diz deputado Lucas Scaramussa

O parlamentar afirma contar com o apoio de grupo forte de legendas, a maioria delas integrantes da base aliada do governo do Estado

Lucas Scaramussa diz que lançamento de pré-candidatura ocorrerá nos próximos dias. (Carlos Alberto Silva)

Cotado como um dos nomes que disputarão a Prefeitura de Linhares, no Norte do Estado, nas eleições deste ano, o deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos) admitiu à reportagem de A Gazeta, na noite desta quarta-feira (5), que é pré-candidato a prefeito do município.

"Posso garantir que sou pré-candidato a prefeito de Linhares. Temos formado aliança com partidos muito fortes", afirmou o deputado, antes de entrar em uma reunião para articulações políticas. Ele também acrescentou que o evento que o oficializará como pré-candidato deve ocorrer nos próximos dias.

No rol de legendas que apoiam o projeto de Scaramussa estão, segundo ele, PSB, União Brasil, PRD, além do PSDB, partido federado com o Cidadania desde 2022. O parlamentar revelou que as articulações agora visam à busca por apoio dos partidos PDT e PMB, respectivamente.

O nome que deverá compor chapa majoritária com Scamurassa em Linhares surgirá de costura feita junto ao PSB e ao União, siglas que atualmente compõem a base aliada do governo. Este, inclusive, foi um ponto que o deputado fez questão de frisar durante conversa com a reportagem. "A vice hoje é conversada com esses dois partidos, de maneira muito aberta", disse.

A expectativa é que Franco Fiorot (União), que pediu exoneração do cargo de diretor-geral do Incaper nesta quarta-feira (5) para disputar as eleições municipais deste ano, componha a chapa majoritária encabeçada por Scaramussa, surgindo como vice do deputado no pleito de outubro.

O próprio Fiorot, poucas horas antes de a reportagem conversar com Scaramussa, sinalizou que as articulações visando à configuração da chapa majoritária envolvendo partidos aliados e próximos do Palácio Anchieta em Linhares estaria se encaminhando para um cenário de composição.

Na ocasião, mesmo sem entregar que papel caberia definitivamente a ele e a Scamurassa na chapa, Fiorot confirmou a possível composição com o deputado.

