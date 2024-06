Eleições 2024

'Governador deu sinal positivo', diz pré-candidata do PSB em Cachoeiro

Ex-secretária de Obras diz que teve seu nome aprovado por Casagrande na disputa pelo comando da Prefeitura da maior cidade do Sul do Estado

Lorena Vasques terá a pré-candidatura em Cachoeiro lançada nesta quarta (5). (Divulgação)

Escolhida pelo PSB para disputar o comando da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nas eleições deste ano, a advogada Lorena Vasques, de 35 anos, falou à reportagem de A Gazeta sobre como foram as articulações até a conclusão por seu nome na disputa pelo Executivo cachoeirense. A pré-candidatura dela será lançada oficialmente nesta quarta-feira (5), com a bênção do Palácio Anchieta.

Na entrevista, a agora ex-secretária de Obras e de Manutenção da cidade – para poder se candidatar, ela se desincompatibilizou do cargo nesta terça-feira (4) – admitiu participação do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), na construção da chapa encabeçada por ela, conforme apontava o mercado político.

“O governador tem sinalizado de maneira positiva (sobre a pré-candidatura). Inicialmente, o diálogo foi feito entre ele e o prefeito Victor Coelho (PSB). Em seguida, houve um encontro do qual também participei”, afirma.

Além da digital do Executivo estadual, a pré-candidatura de Lorena também conta com a chancela e o apoio do atual prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho. Correligionário de Casagrande e membro da base aliada do governo, o mandatário está em seu segundo mandato consecutivo e, por lei, não pode disputar nova reeleição.

Integrante da gestão de Victor Coelho desde 2017, a agora ex-secretária afirma que seu desempenho durante passagem pela estrutura administrativa municipal teve peso na decisão de lançá-la como pré-candidata à sucessão do atual prefeito.

“O convite surgiu em função de todo o trabalho feito, especialmente ao longo do ano passado, à frente da Secretaria de Obras, em que houve dedicação quase que exclusiva ao trabalho, olhando a demanda da população”, frisa.

Sem experiências políticas anteriores, Lorena está filiada ao PSB há menos de um ano. Ela entrou na legenda em outubro do ano passado.

Lorena garante que a falta de capital político não a torna menos competitiva na disputa pelo Executivo municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que até agora tem como pré-candidatos nomes como o veterano Theodorico Ferraço (PP), deputado estadual e ex-prefeito da cidade em quatro oportunidades, e o advogado Diego Libardi, do Republicanos, partido com forte representatividade no Estado e que abriga certo número de opositores ao governo Casagrande.

“Sempre atuei na política de maneira indireta. A minha candidatura é viável. É uma junção de política e técnica, sendo mais técnica que política”, conclui Lorena.

