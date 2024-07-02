TCES dá parecer pela aprovação das contas de Casagrande, mas faz alertas

Palácio Anchieta: despesa total com pessoal do Poder Executivo atingiu R$ 8,5 bilhões Crédito: Ricardo Medeiros

Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), em sessão especial realizada nesta terça-feira (2), emitiu parecer prévio pela aprovação das contas do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), referente ao exercício de 2023. Apesar de o entendimento final da Corte não trazer ressalvas às contas do Executivo estadual, há, no documento chancelado pelos conselheiros, alertas para a gestão.

No parecer técnico do TCES foram pontuados 12 alertas ao governo do Estado . Desse total, 11 foram acolhidos pela Corte de Contas, enquanto um foi suprimido pelo relator. Entre os pontos com os quais o Executivo precisa ter atenção, de acordo com o Tribunal, estão: a necessidade de aperfeiçoar o planejamento das peças orçamentárias, além de se atentar para as exigências normativas para execução e ampliação sobre a concessão de benefícios fiscais.

O TCES também destaca como exemplo o fato de o exercício financeiro ter sido encerrado com superávit financeiro, mesmo que nem todos os programas prioritários tenham sido executados. Também foi dada ciência, na forma de alerta, para a criação do Fundo de Oscilação de Riscos, relacionado aos custos previdenciários.

Limites e despesas

A despesa total com pessoal do Poder Executivo atingiu o montante de R$ 8.540.463.514,25, equivalente a 38,29% da Receita Corrente Líquida (RCL), cumprindo o limite legal de 49%. Já a despesa consolidada do Estado atingiu o montante de R$ 10.355.514.315,34, equivalente a 46,42% da RCL (ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal), cumprindo o limite legal de 60%.

Sobre o mínimo constitucional em Educação, verificou-se o cumprimento da aplicação de 25,61% dos recursos provenientes das receitas resultantes de impostos, compreendidas as receitas de transferências constitucionais, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE).

Equipe vai analisar alertas feitos pelo TCES, diz governo

Presente na sessão de apreciação das contas do Executivo estadual, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Rogério Duboc, conversou com a reportagem de A Gazeta acerca dos alertas feitos pela Corte de Contas. O chefe de uma das principais pastas da gestão de Renato Casagrande afirmou que a equipe técnica do governo irá fazer uma análise criteriosa dos pontos destacados pelo TCES.

"A equipe técnica (do governo) vai analisar e verificar a necessidade de ajustes ou não. Vamos analisar e nos debruçarmos sobre isso. O objetivo é aperfeiçoar, ainda mais, a gestão púbblica do Estado", pontua o secretário.