Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gastos públicos

TCES dá parecer pela aprovação das contas de Casagrande, mas faz alertas

Tribunal de Contas apreciou, em sessão especial nesta terça-feira (2), parecer técnico com balanço do exercício financeiro do governo do Estado referente a 2023
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

02 jul 2024 às 15:18

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 15:18

Palácio Anchieta
Palácio Anchieta: despesa total com pessoal do Poder Executivo atingiu R$ 8,5 bilhões Crédito: Ricardo Medeiros
O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES),  em sessão especial realizada nesta terça-feira (2), emitiu parecer prévio pela aprovação das contas do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), referente ao exercício de 2023. Apesar de o entendimento final da Corte não trazer ressalvas às contas do Executivo estadual, há, no documento chancelado pelos conselheiros, alertas para a gestão.
No parecer técnico do TCES foram pontuados 12 alertas ao governo do Estado.  Desse total, 11 foram acolhidos pela Corte de Contas, enquanto um foi suprimido pelo relator. Entre os pontos com os quais o Executivo precisa ter atenção, de acordo com o Tribunal, estão: a necessidade de aperfeiçoar o planejamento das peças orçamentárias, além de se atentar para as exigências normativas para execução e ampliação sobre a concessão de benefícios fiscais.
O TCES também destaca como exemplo o fato de o exercício financeiro ter sido encerrado com superávit financeiro, mesmo que nem todos os programas prioritários tenham sido executados.  Também foi dada ciência, na forma de alerta, para a criação do Fundo de Oscilação de Riscos, relacionado aos custos previdenciários.

Veja Também

PL se frustra com delegado e lança pastor como pré-candidato em Aracruz

Limites e despesas

A despesa total com pessoal do Poder Executivo atingiu o montante de R$ 8.540.463.514,25, equivalente a 38,29% da Receita Corrente Líquida (RCL), cumprindo o limite legal de 49%. Já a despesa consolidada do Estado atingiu o montante de R$ 10.355.514.315,34, equivalente a 46,42% da RCL (ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal), cumprindo o limite legal de 60%. 
Sobre o mínimo constitucional em Educação, verificou-se o cumprimento da aplicação de 25,61% dos recursos provenientes das receitas resultantes de impostos, compreendidas as receitas de transferências constitucionais, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). 

Equipe vai analisar alertas feitos pelo TCES, diz governo

Presente na sessão de apreciação das contas do Executivo estadual, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Rogério Duboc, conversou com a reportagem de A Gazeta acerca dos alertas feitos pela Corte de Contas. O chefe de uma das principais pastas da gestão de Renato Casagrande afirmou que a equipe técnica do governo irá fazer uma análise criteriosa dos pontos destacados pelo TCES.
"A equipe técnica (do governo) vai analisar e verificar a necessidade de ajustes ou não. Vamos analisar e nos debruçarmos sobre isso. O objetivo é aperfeiçoar, ainda mais, a gestão púbblica do Estado", pontua o secretário.
Após ter sido votado e aprovado em plenário, o parecer do TCES será encaminhado à Assembleia Legislativa (Ales), responsável por aprovar ou não as contas de Casagrande. Isso, no entanto, só deverá ocorrer quando o entendimento do Tribunal tiver transitado em julgado, o que deve ocorrer em, no máximo,  60 dias.

Veja Também

"Comigo só não estão os partidos dos extremos", diz Euclério Sampaio

Theodorico vai lançar pré-candidatura e apresentar vice em Cachoeiro

Com apoio do governo e aliados, União confirma pré-candidatos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Renato Casagrande TCES Política Governador Contas Públicas Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados