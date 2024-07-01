Theodorico vai lançar pré-candidatura e apresentar vice em Cachoeiro

O deputado estadual Theodorico Ferraço (PP), que em maio deste ano anunciou interesse em disputar o comando da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, vai lançar sua pré-candidatura de maneira oficial no próximo dia 11. A informação foi confirmada a A Gazeta pelo próprio parlamentar.
Ainda conforme o deputado veterano da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), que já comandou o município em quatro oportunidades, o vice em sua chapa já está consolidado e será confirmado no lançamento da pré-candidatura.
"Vamos lançar nossa pré-candidatura no dia 11, com o Júnior Corrêa (vereador do Novo) confirmado na composição da majoritária. Estamos com o apoio do MDB, do PP e Novo. Vamos entrar para competir. Ninguém entra em disputa para perder", frisou Thedorico Ferraço.
A participação de Júnior Corrêa na chapa de Theodorico também foi confirmada pelo presidente do Novo no Espírito Santo, Iuri Aguiar, em entrevista à reportagem nesta segunda-feira (1º).
O nome de Júnior no cenário político de Cachoeiro causou estranheza na cidade, uma vez que em fevereiro deste ano, em uma live transmitida por meio de suas redes sociais, o parlamentar anunciou que deixaria a vida pública para seguir o que, na ocasião, classificou como "chamado de Deus", e que, a partir dali, se dedicaria à vida religiosa e ao sacerdócio.
A decisão de Júnior, eleito para o cargo de vereador nas eleições municipais de 2020, pelo Partido Liberal (PL), do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, no entanto, se mostrou passível de ser revertida. Isso porque o nome do vereador como uma das peças do tabuleiro político de Cachoeiro começou a ser ventilado poucos meses após ele ter dito que estava deixando a carreira política para se tornar padre.
Apesar de Theodorico e do presidente do Novo terem cravado que Júnior Corrêa seria o vice na chapa do deputado, o vereador estava evitando comentar, de forma oficial, sobre sua participação na empreitada encabeçada pelo veterano. No entanto, em live realizada na manhã desta terça-feira (2), em seu perfil no Instagram, o parlamentar confirmou sua participação no pleito municipal como vice na chapa majoritária do PP.
Atualização
02/07/2024 - 5:15
Após a publicação deste texto, o vereador Júnior Corrêa confirmou que será vice na chapa de Theodorico Ferraço. A reportagem foi atualizada.