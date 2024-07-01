Theodorico vai lançar pré-candidatura e apresentar vice em Cachoeiro

"Vamos lançar nossa pré-candidatura no dia 11, com o Júnior Corrêa (vereador do Novo) confirmado na composição da majoritária. Estamos com o apoio do MDB, do PP e Novo. Vamos entrar para competir. Ninguém entra em disputa para perder", frisou Thedorico Ferraço.

Apesar de Theodorico e do presidente do Novo terem cravado que Júnior Corrêa seria o vice na chapa do deputado, o vereador estava evitando comentar, de forma oficial, sobre sua participação na empreitada encabeçada pelo veterano. No entanto, em live realizada na manhã desta terça-feira (2), em seu perfil no Instagram, o parlamentar confirmou sua participação no pleito municipal como vice na chapa majoritária do PP.