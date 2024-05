Eleições 2024

Theodorico Ferraço se lança pré-candidato em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo o deputado estadual, decisão de colocar nome à disposição da cidade no pleito deste ano atende a "pedidos de amigos e aliados"

2 min de leitura min de leitura

Theodorico Ferraço foi prefeito de Cachoeiro de Itapemirim em cinco oportunidades. (Tati Beling/Ales)

O deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) anunciou que é pré-candidato à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nas eleições municipais deste ano. Conforme o veterano, seu nome surge no tabuleiro político do município após inúmeros pedidos de amigos e aliados para que ele se colocasse à disposição da cidade.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Theodorico confirmou seu intento, mas fez questão de pontuar que está aberto ao diálogo visando ao melhor cenário para “a nossa Cachoeiro”, como afirmou. Essa situação, segundo ele, faz com que sua pré-candidatura possa não ser definitiva.

Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim em cinco oportunidades, sendo a primeira delas ainda no período da ditadura militar (1973 - 1977), Theodorico é um dos mais longevos deputados em atuação no Legislativo estadual, com sete mandatos acumulados. Ele afirma que seu projeto de pré-candidatura conta com a chancela de três legendas: PP, MDB e Novo.

“Me coloquei à disposição do município, após receber muitos pedidos para voltar a disputar a Prefeitura de Cachoeiro. Vamos conversar e construir o melhor projeto para a cidade. Estou aberto ao diálogo”, afirma Theodorico, reproduzindo o teor de uma carta assinada por ele e direcionada ao “povo amigo de Cachoeiro de Itapemirim”, cuja divulgação ocorreu na quarta-feira (15).

Na carta dedicada a seus conterrâneos, o deputado frisa que o principal propósito da empreitada é lutar por Cachoeiro. “Com o mesmo amor e dinamismo que temos, estaremos unidos com o governo estadual e federal, e com qualquer outro partido”, destaca.

Outras peças no tabuleiro

Com o calendário eleitoral andando a todo vapor, o tabuleiro na “capital secreta do mundo” vai ganhando cada vez mais peças, apresentando ao eleitor cachoeirense, pelo menos neste momento de pré-candidaturas, uma miscelânea de opções.

Exemplo disso é que Republicanos, PT e PL lançaram, no espaço de pouco mais de uma semana, suas apostas na disputa pelo comando da terra do “Rei Roberto Carlos”. Também entra na lista o PSB, partido do atual prefeito da cidade, Victor Coelho, e do governador do Estado, Renato Casagrande. A legenda deve lançar uma pré-candidatura no município.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta