PL se frustra com delegado e lança pastor como pré-candidato em Aracruz

O Partido Liberal (PL) vai apostar no pastor Marcelo Souza na disputa pelo comando da Prefeitura de Aracruz. Presidente da sigla no município, o pré-candidato teve seu nome colocado no jogo inesperadamente em uma estratégia do senador Magno Malta (PL), e se reuniu com Jair Bolsonaro (PL) há duas semanas em busca do apoio do ex-presidente.
A mudança de rota do PL em Aracruz ocorreu em clima de frustração com o delegado Leandro Sperandio. O projeto inicial era ter o policial civil como pré-candidato, tendo em vista sua visibilidade alcançada nas redes sociais nos últimos anos com o compartilhamento de vídeos de ações policiais lideradas por ele na cidade.
A possibilidade de Sperandio ser candidato circulava no espectro político local desde o ano passado. O delegado, inclusive, filiou-se ao Partido Liberal e chegou a ir a Brasília (DF), em março, para encontrar Jair Bolsonaro, em uma comitiva com Magno Malta e os pré-candidatos a prefeito Alexandre Ramalho (Vila Velha), Léo Camargo (Cachoeiro de Itapemirim) e Igor Elson (Serra).
A expectativa do PL era alta com o nome de Leandro Sperandio, em uma tentativa de fazer frente ao Dr. Coutinho (PP), que vai tentar a reeleição e já conta com o apoio de oito partidos. Esse plano, no entanto, não se concretizou.
Dois dias antes do período de fechamento da janela partidária, o delegado compartilhou uma publicação em seu Instagram em que anunciava sua filiação ao Republicanos e a pré-candidatura à Prefeitura de Aracruz. O vídeo em questão anunciou uma mudança de rota até do novo partido do delegado, que tinha como plano inicial apostar no nome do deputado estadual Alcântaro Filho para disputar o cargo de prefeito na cidade.
Em conversa com A Gazeta na última quinta-feira (27), enquanto se dirigia ao lançamento da pré-candidatura do Coronel Ramalho, em Vila Velha, o pastor Marcelo Souza disse que ficou sabendo pelas redes sociais da mudança de partido de Leandro, sendo necessário que Magno Malta entrasse em campo para não deixar o PL de fora da disputa.
“Leandro assinou a ficha de filiação com o Valdemar Costa Neto [presidente nacional do PL]. Na semana seguinte ele trocou de partido, levou 60% da chapa de vereadores que a gente tinha demorado um ano para montar. Considerando o pouco tempo que nos restava, eu fui convocado pelo senador Magno para ser o candidato a prefeito”, afirmou o pastor.
Diante desse cenário de frustração, Marcelo diz acreditar na força do PL na cidade para se sair bem nas urnas. “Mesmo faltando pouco tempo para as eleições, entendemos que a sigla PL, o 22 é muito forte. Bolsonaro teve 62% de votos nas últimas eleições. Está em cima, mas apareço bem. Os conservadores estão abraçando a campanha e o fato de o Sperandio ter saído da forma abrupta como saiu, deixando a entender que já havia uma intenção de quebrar as pernas do partido na cidade, estamos de pé”, declarou.
Bolsonaro, de fato, foi mais votado que Lula (PT), em Aracruz, no 1º e 2º turnos, no entanto, sua votação foi de 52,46% e 57,25%, respectivamente.
O PL ainda não definiu um vice para de Marcelo, mas diz conversar com os partidos PRTB e PMB, para formar uma aliança na cidade. Questionado sobre quem apoiaria em um eventual afunilamento da corrida eleitoral entre Dr. Coutinho e Sperandio, o pastor afirmou que, por enquanto, "a direção do partido reafirma a manutenção da candidatura".
No dia 25 de junho, Sperandio conversou com A Gazeta e disse que conta com o apoio de outras legendas alinhadas à direita: DC, PRD, Agir e Podemos. Ele não quis entrar em detalhes sobre sua saída do PL, confirmou apenas que seguiria pré-candidato pelo Republicanos.
PL se frustra com delegado e lança pastor como pré-candidato em Aracruz