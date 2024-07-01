PL se frustra com delegado e lança pastor como pré-candidato em Aracruz

Pastor Marcelo Souza, pré-candidato do PL à Prefeitura de Aracruz, ao lado de Jair Bolsonaro (PL) Crédito: Acervo pessoal

A mudança de rota do PL em Aracruz ocorreu em clima de frustração com o delegado Leandro Sperandio. O projeto inicial era ter o policial civil como pré-candidato, tendo em vista sua visibilidade alcançada nas redes sociais nos últimos anos com o compartilhamento de vídeos de ações policiais lideradas por ele na cidade.

Os pré-candidatos a prefeito pelo PL, da esquerda para a direita: Léo Camargo(Cachoeiro de Itapemirim), Leandro Sperandio (PL), Alexandre Ramalho (Vila Velha) e Igor Elson (Serra) Crédito: Reprodução redes sociais

Dois dias antes do período de fechamento da janela partidária, o delegado compartilhou uma publicação em seu Instagram em que anunciava sua filiação ao Republicanos e a pré-candidatura à Prefeitura de Aracruz. O vídeo em questão anunciou uma mudança de rota até do novo partido do delegado, que tinha como plano inicial apostar no nome do deputado estadual Alcântaro Filho para disputar o cargo de prefeito na cidade.

Leandro Sperandio durante filiação ao Republicanos Crédito: Reprodução redes sociais

A Gazeta na última quinta-feira (27), Em conversa comna última quinta-feira (27), enquanto se dirigia ao lançamento da pré-candidatura do Coronel Ramalho , em Vila Velha, o pastor Marcelo Souza disse que ficou sabendo pelas redes sociais da mudança de partido de Leandro, sendo necessário que Magno Malta entrasse em campo para não deixar o PL de fora da disputa.

“Leandro assinou a ficha de filiação com o Valdemar Costa Neto [presidente nacional do PL]. Na semana seguinte ele trocou de partido, levou 60% da chapa de vereadores que a gente tinha demorado um ano para montar. Considerando o pouco tempo que nos restava, eu fui convocado pelo senador Magno para ser o candidato a prefeito”, afirmou o pastor.

Diante desse cenário de frustração, Marcelo diz acreditar na força do PL na cidade para se sair bem nas urnas. “Mesmo faltando pouco tempo para as eleições, entendemos que a sigla PL, o 22 é muito forte. Bolsonaro teve 62% de votos nas últimas eleições. Está em cima, mas apareço bem. Os conservadores estão abraçando a campanha e o fato de o Sperandio ter saído da forma abrupta como saiu, deixando a entender que já havia uma intenção de quebrar as pernas do partido na cidade, estamos de pé”, declarou.

Bolsonaro, de fato, foi mais votado que Lula (PT), em Aracruz, no 1º e 2º turnos, no entanto, sua votação foi de 52,46% e 57,25%, respectivamente.

O PL ainda não definiu um vice para de Marcelo, mas diz conversar com os partidos PRTB e PMB, para formar uma aliança na cidade. Questionado sobre quem apoiaria em um eventual afunilamento da corrida eleitoral entre Dr. Coutinho e Sperandio, o pastor afirmou que, por enquanto, "a direção do partido reafirma a manutenção da candidatura".