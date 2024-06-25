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Eleições 2024

Pré-candidato do PL na Serra diz ter apoio de Bolsonaro para ser prefeito

O vereador Igor Elson é o nome do partido do ex-presidente da República na disputa pelo comando do Executivo serrano
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

25 jun 2024 às 16:52

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 16:52

Vereador Igor Elson
Eleito em 2020, Igor Elson está em seu primeiro mandato como vereador Crédito: Reprodução
O vereador Igor Elson é o pré-candidato do Partido Liberal (PL) na disputa pelo comando da Prefeitura da Serra nas eleições deste ano. Parlamentar de primeiro mandato, ele foi eleito no pleito de 2020, com 2.150 votos, apoiado, na ocasião, na figura do então presidente da República Jair Bolsonaro (PL), de quem diz ter recebido incentivo para concorrer ao cargo de prefeito em 2024.
Em conversa com A Gazeta, o vereador disse estar com seu projeto eleitoral cada vez mais consolidado, além de garantir que não há, segundo ele, a menor chance de compor o lugar de vice na chapa majoritária de pré-candidatos que possuem perfil partidário semelhante ao seu.
"Sou o pré-candidato do PL na Serra. Não há a menor possibilidade de o meu partido ser vice em alguma chapa majoritária na Serra. Temos conversado com outros partidos, como PRTB e Novo, por exemplo, mas para questões relacionadas à composição. Em caso de não haver uma definição nesse sentido, não teremos o menor problema em sair para a disputa com uma chapa puro-sangue", ressalta Igor Elson.

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Ainda de acordo com o pré-candidato do PL, a proposta é que seu nome surja no cenário como opção para os eleitores que se identificam com pautas conservadoras e de direita. "Sou conservador e de direita. Defendo a proibição da sexualização e doutrinação das nossas crianças. Além disso, quero poder trabalhar para melhorar a vida das pessoas no que se refere à área da Saúde na Serra", afirma.
A pré-candidatura de Igor Elson, além de estar atrelada ao bolsonarismo, conforme ele mesmo faz questão de destacar, também conta com a digital do senador capixaba Magno Malta, presidente do PL no Espírito Santo.
A corrida eleitoral visando ao comando da Prefeitura da Serra conta, até o momento, com os seguintes pré-candidatos ao posto de chefe do Executivo municipal: o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos); o ex-secretário de Turismo Weverson Meireles (PDT); o ex-prefeito Audifax Barcelos (PP); e o ex-vereador Roberto Carlos (PT). Ainda não há confirmação dos vices nas respectivas chapas, o que deve ocorrer somente às vésperas das convenções partidárias, marcadas para começar em 20 de julho e terminar em 5 de agosto.

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