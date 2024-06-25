Pré-candidato do PL na Serra diz ter apoio de Bolsonaro para ser prefeito

Eleito em 2020, Igor Elson está em seu primeiro mandato como vereador Crédito: Reprodução

Em conversa com A Gazeta, o vereador disse estar com seu projeto eleitoral cada vez mais consolidado, além de garantir que não há, segundo ele, a menor chance de compor o lugar de vice na chapa majoritária de pré-candidatos que possuem perfil partidário semelhante ao seu.

"Sou o pré-candidato do PL na Serra. Não há a menor possibilidade de o meu partido ser vice em alguma chapa majoritária na Serra. Temos conversado com outros partidos, como PRTB e Novo, por exemplo, mas para questões relacionadas à composição. Em caso de não haver uma definição nesse sentido, não teremos o menor problema em sair para a disputa com uma chapa puro-sangue", ressalta Igor Elson.

Ainda de acordo com o pré-candidato do PL, a proposta é que seu nome surja no cenário como opção para os eleitores que se identificam com pautas conservadoras e de direita. "Sou conservador e de direita. Defendo a proibição da sexualização e doutrinação das nossas crianças. Além disso, quero poder trabalhar para melhorar a vida das pessoas no que se refere à área da Saúde na Serra", afirma.

A pré-candidatura de Igor Elson, além de estar atrelada ao bolsonarismo, conforme ele mesmo faz questão de destacar, também conta com a digital do senador capixaba Magno Malta , presidente do PL no Espírito Santo.