'Não apoiaremos o PSB em Cachoeiro', diz deputado aliado do governo do ES

Conforme antecipado por A Gazeta, os partidos Podemos e União Brasil, que atualmente compõem a base aliada do governo do Estado, estão apoiando a pré-candidatura do advogado Diego Libardi (Republicanos) a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim nas eleições deste ano. A chapa de Libardi fará oposição à pré-candidata do PSB, a ex-secretária de Obras da cidade Lorena Vasques, aposta do Palácio Anchieta para comandar o município do Sul do Estado.
Em conversa com a reportagem, o presidente do União em Cachoeiro, o deputado estadual Bruno Resende, foi enfático ao afirmar que, na cidade, a legenda do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, não terá o apoio de seu partido. "Nós não apoiaremos a pré-candidatura do PSB. Nosso pré-candidato está definido e tem nome: é o Diego Libardi", diz o parlamentar. O advogado terá seu nome lançado de maneira oficial em evento partidário realizado na noite desta segunda-feira (24).
Questionado se o apoio declarado ao pré-candidato opositor ao governo em âmbito municipal não geraria impasse e também não causaria ruídos na relação com o Executivo estadual, o parlamentar disse que a construção do projeto político do União em Cachoeiro ocorreu às claras, por meio de diálogo aberto com Casagrande.
"Tivemos várias conversas com o governador Renato Casagrande. Ele está ciente do caminho que estamos percorrendo. A articulação foi feita à luz do dia. Naturalmente, o governador tende a caminhar com o partido dele, que tem uma pré-candidatura posta em Cachoeiro, o que é normal e saudável", frisa.
Chapas de vereador com candidato do Republicanos
Tanto Bruno Resende quanto o líder do Podemos em Cachoeiro de Itapemirim, o deputado Allan Ferreira, confirmaram nesta segunda-feira (24) que o apoio à pré-candidatura de Libardi acontece por meio das chapas proporcionais montadas no município pelos dois parlamentares e demais articuladores políticos do projeto.
Além de Podemos e União, PSD, PRD e Agir seriam outras legendas a compor a base de apoio ao pré-candidato do Republicanos. No caso do PRD, a presença da legenda no rol de apoiadores de Libardi chama a atenção pelo fato de a sigla ser liderada, conforme apontam os bastidores políticos, pelo presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado Marcelo Santos – apesar de em âmbito estadual ser presidida por Joelma Costalonga, servidora da Ales.
Marcelo se declara, sempre que possível, aliado de primeira hora de Renato Casagrande, afirmando não seguir caminho político que o leve para sentido diferente do apontado pelo chefe do Executivo estadual. A reportagem apurou que o presidente da Ales estaria apoiando Libardi em Cachoeiro. A informação, no entanto, não foi confirmada pela assessoria do deputado.