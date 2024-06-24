'Não apoiaremos o PSB em Cachoeiro', diz deputado aliado do governo do ES

Bruno Resende disse que a construção do projeto político do União em Cachoeiro ocorreu às claras Crédito: Fernando Madeira

Em conversa com a reportagem, o presidente do União em Cachoeiro, o deputado estadual Bruno Resende, foi enfático ao afirmar que, na cidade, a legenda do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, não terá o apoio de seu partido. "Nós não apoiaremos a pré-candidatura do PSB. Nosso pré-candidato está definido e tem nome: é o Diego Libardi", diz o parlamentar. O advogado terá seu nome lançado de maneira oficial em evento partidário realizado na noite desta segunda-feira (24).

Questionado se o apoio declarado ao pré-candidato opositor ao governo em âmbito municipal não geraria impasse e também não causaria ruídos na relação com o Executivo estadual, o parlamentar disse que a construção do projeto político do União em Cachoeiro ocorreu às claras, por meio de diálogo aberto com Casagrande.

"Tivemos várias conversas com o governador Renato Casagrande. Ele está ciente do caminho que estamos percorrendo. A articulação foi feita à luz do dia. Naturalmente, o governador tende a caminhar com o partido dele, que tem uma pré-candidatura posta em Cachoeiro, o que é normal e saudável", frisa.

Chapas de vereador com candidato do Republicanos

Tanto Bruno Resende quanto o líder do Podemos em Cachoeiro de Itapemirim, o deputado Allan Ferreira, confirmaram nesta segunda-feira (24) que o apoio à pré-candidatura de Libardi acontece por meio das chapas proporcionais montadas no município pelos dois parlamentares e demais articuladores políticos do projeto.

Além de Podemos e União, PSD, PRD e Agir seriam outras legendas a compor a base de apoio ao pré-candidato do Republicanos. No caso do PRD, a presença da legenda no rol de apoiadores de Libardi chama a atenção pelo fato de a sigla ser liderada, conforme apontam os bastidores políticos, pelo presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) , deputado Marcelo Santos – apesar de em âmbito estadual ser presidida por Joelma Costalonga, servidora da Ales.