Dr. Coutinho confirma pré-candidatura e vai buscar reeleição em Aracruz

Dr. Coutinho vai buscar a reeleição em Aracruz Crédito: Divulgação

O atual prefeito de Aracruz , Dr. Coutinho (PP), confirmou que é pré-candidato e vai buscar a reeleição no município do Norte capixaba. A decisão foi divulgada na última sexta-feira (21), em evento com o deputado federal Da Vitória (PP), no qual o médico também foi anunciado como presidente da sigla no município.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta na noite desta segunda-feira (24), Dr. Coutinho afirmou que vai manter Beto Vieira (PSB) na chapa como nome a vice-prefeito. "Em time que se ganha não se mexe. Ele é um produtor muito importante da região de Jacupemba. Já foi vereador por dois mandatos. É um cara amigo, sincero e irmão", elogiou o médico.

Beto Veira figurava nos quadros do PP, mas mudou para o PSB para evitar uma chapa "puro-sangue" com Coutinho, o que ocorre quando dois candidatos da mesma sigla disputam o pleito.

Coutinho afirmou que conta com o apoio da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, além dos partidos MDB, PDT, União Brasil, Mobiliza (PMN) e PSB.

A Gazeta em agosto do ano passado, Como noticiado porem agosto do ano passado, a filha de Dr. Coutinho, Jeesala Coutinho, era cotada para disputar a prefeitura no lugar do pai . Na época, o prefeito avaliava renunciar para que ela representasse seu grupo político nas urnas. Mas pesquisas realizadas pelo partido mostraram que o nome do médico era mais notável que o dela no interior do município.

"Ela veio para a gestão comigo com 11 meses de mandato. Deu um boom na gestão. É capacitada. A prefeitura estava meio parada e ela mudou muito. Quando fizemos a pesquisa, a cidade gostou muito dela. Mas a classe mais humilde é onde eu entro mais, a área rural e o interior", explicou Coutinho.