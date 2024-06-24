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Eleições 2024

Dr. Coutinho confirma pré-candidatura e vai buscar reeleição em Aracruz

Pré-candidato do PP afirma que conta com o apoio de cinco partidos e da Federação Brasil da Esperança e planeja manter Beto Vieira (PSB) como vice
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 jun 2024 às 20:55

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 20:55

Dr. Coutinho Prefeito de Aracruz
Dr. Coutinho vai buscar a reeleição em Aracruz Crédito: Divulgação
O atual prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho (PP), confirmou que é pré-candidato e vai buscar a reeleição no município do Norte capixaba. A decisão foi divulgada na última sexta-feira (21), em evento com o deputado federal Da Vitória (PP), no qual o médico também foi anunciado como presidente da sigla no município. 
Em conversa com a reportagem de A Gazeta na noite desta segunda-feira (24), Dr. Coutinho afirmou que vai manter Beto Vieira (PSB) na chapa como nome a vice-prefeito. "Em time que se ganha não se mexe. Ele é um produtor muito importante da região de Jacupemba. Já foi vereador por dois mandatos. É um cara amigo, sincero e irmão", elogiou o médico.
Beto Veira figurava nos quadros do PP, mas mudou para o PSB para evitar uma chapa "puro-sangue" com Coutinho, o que ocorre quando dois candidatos da mesma sigla disputam o pleito.
Coutinho afirmou que conta com o apoio da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, além dos partidos MDB, PDT, União Brasil, Mobiliza (PMN) e PSB.
Como noticiado por A Gazeta em agosto do ano passado, a filha de Dr. Coutinho, Jeesala Coutinho, era cotada para disputar a prefeitura no lugar do pai. Na época, o prefeito avaliava renunciar para que ela representasse seu grupo político nas urnas. Mas pesquisas realizadas pelo partido mostraram que o nome do médico era mais notável que o dela no interior do município. 
"Ela veio para a gestão comigo com 11 meses de mandato. Deu um boom na gestão. É capacitada. A prefeitura estava meio parada e ela mudou muito. Quando fizemos a pesquisa, a cidade gostou muito dela. Mas a classe mais humilde é onde eu entro mais, a área rural e o interior", explicou Coutinho. 
Jeesala é advogada e foi nomeada em 2022 para a Secretaria de Ações Estratégicas. Ela já ocupou cargos comissionados em gestões anteriores, entre eles o de secretária geral de Desenvolvimento e Controle Governamental em 2004.

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