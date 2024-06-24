Empresário do ramo de motos é pré-candidato a prefeito de Vitória

Eduardo Ramlow, o Du Kawasaki, é pré-candidato à Prefeitura de Vitória pelo Avante Crédito: Acervo pessoal

A disputa pela Prefeitura de Vitória tem mais um pré-candidato confirmado: o empresário Eduardo Ramlow, conhecido como Du Kawasaki. Presidente do Avante na Capital, ele decidiu representar o partido no pleito e articula uma chapa com outras legendas de centro-direita e de direita.

Eduardo tem 57 anos e nunca disputou nenhum cargo eletivo. Entre outras atuações no ramo imobiliário e agrícola, é dono de uma loja de motos localizada na Enseada do Suá, em Vitória. E é justamente essa experiência como empreendedor que ele diz querer levar para a vida pública.

“Estou entrando na política para ajudar as pessoas, em todos os sentidos: saúde, educação, infraestrutura. Quero colocar o meu empreendedorismo, que é nato desde criança, na vida pública. Quero ajudar no setor público”, declarou, em conversa com A Gazeta na manhã desta segunda-feira (24).

O empresário era filiado ao PP, mas deixou a sigla no dia 5 de abril e foi para o Avante, onde assumiu a presidência do diretório municipal. “Aprendi com Bolsonaro (ex-presidente pelo PL) que ou você faz politica ou é mandado por quem faz. Então, decidi entrar”, afirma.

O Avante conversa com três partidos, de centro-direita e de direita, para formar uma aliança na Capital e avalia quatro nomes que podem ser vice de Eduardo nas urnas. “Ainda não posso dizer quais porque não batemos o martelo”, diz o pré-candidato.

Eduardo explica que havia entrado no PP por amizade com o deputado federal Da Vitória e o secretário de Estado de Saneamento e Desenvolvimento Urbano, Marcos Vicente, mas deixou a sigla porque o partido não iria lançar candidato a prefeito e avaliava indicar um membro para ser vice de Lorenzo Pazolini (Republicanos) , em uma eventual busca pela reeleição.

Questionado por A Gazeta sobre quem o Avante vai apoiar, caso não consiga se sobressair em meio às demais chapas, Eduardo disse que ainda é cedo para falar disso, mas declarou que só apoiaria partidos de centro-direita e de direita.