Pré-candidato do PSD recebe apoio de deputado de partido rival em Fundão

“É um homem que defende o povo e tem história com Fundão. Sabe o que é cuidar de gente, gosta de trabalhar na saúde e vai poder trazer dias melhores para você, cidadão de Fundão, Timbuí e regiões que precisam de acolhimento do poder público”, disse Muribeca em vídeo publicado nas redes sociais do pré-candidato, convidando para o lançamento da pré-candidatura de Pedroni, que ocorre nesta sexta-feira (21) à noite.