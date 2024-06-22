Pré-candidato do PSD recebe apoio de deputado de partido rival em Fundão

Pré-candidato do PSD à Prefeitura de Fundão, Anderson Pedroni vai tentar nas próximas eleições voltar ao cargo que ocupou, entre 2011 e 2012. Para isso, já recebeu o apoio do PSB – partido do atual prefeito, Gil –, além de presidentes estaduais do PSDB e do União Brasil, que integram a base do governo do Estado. Mas outro apoio recebido nas redes sociais chama a atenção. Pré-candidato a prefeito da Serra, o deputado estadual Pablo Muribeca saiu em defesa de Pedroni, mesmo com o partido dele, o Republicanos, integrando outra chapa na disputa eleitoral no município.
“É um homem que defende o povo e tem história com Fundão. Sabe o que é cuidar de gente, gosta de trabalhar na saúde e vai poder trazer dias melhores para você, cidadão de Fundão, Timbuí e regiões que precisam de acolhimento do poder público”, disse Muribeca em vídeo publicado nas redes sociais do pré-candidato, convidando para o lançamento da pré-candidatura de Pedroni, que ocorre nesta sexta-feira (21) à noite.
Em Fundão, o Republicanos deve compor a chapa do pré-candidato do Podemos, Eleazar Lopes, com Fernando Gustavo como vice. A indicação foi feita pelo diretório municipal do partido, que tratou o apoio anunciado por Muribeca ao pré-candidato do PSD como uma questão de amizade. Já a direção estadual da legenda minimizou a declaração feita pelo deputado. “O apoio de Muribeca a Pedroni é pessoal. Não é partidário”, afirma o Republicanos, em nota.
Já a manifestação feita pelo deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB) reforça a aliança entre o partido do governador Renato Casagrande e o PSD no município e a expectativa de dar continuidade à gestão do atual prefeito. “Ele será o próximo prefeito de Fundão e isso vai ser fundamental para darmos continuidade a tudo o que está sendo feito no município pelo prefeito Gil em parceria com o governador Casagrande”, afirmou Hoffmann em vídeo.
Também demonstraram apoio a Pedroni o presidente estadual do União Brasil, Felipe Rigoni, e Vandinho Leite, presidente estadual do PSDB, que integra federação com o Cidadania. De acordo com o tucano, o ex-prefeito de Fundão “fez uma bela gestão no município e, se Deus quiser, vai voltar”.
De acordo com o presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos, Pedroni foi escolhido como pré-candidato pelo partido por ter capacidade de fazer um trabalho de excelência, que proporcione desenvolvimento econômico ao município.
Atualização
22/06/2024 - 9:41
Após a publicação da reportagem, a direção estadual do Republicanos esclareceu que a indicação de Fernando Gustavo como vice na chapa do pré-candidato do Podemos, Eleazar Lopes, foi feita pelo diretório municipal do partido. O texto foi modificado.