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Eleições 2024

Pré-candidato do PL em Cachoeiro diz ter apoio de Magno e Bolsonaro

Léo Camargo vai tentar o comando do Executivo municipal pela primeira vez; empresário exerce o cargo de vereador da cidade
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

20 jun 2024 às 20:48

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 20:48

Vereador Léo Camargo
Léo Camargo tem poucas alianças partidárias em torno de seu projeto Crédito: Reprodução
O vereador Léo Camargo, da Câmara de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, é o pré-candidato do PL, partido do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, na disputa pela prefeitura do município nas eleições deste ano.
Concorrendo pela primeira vez ao cargo de chefe do Executivo municipal, o parlamentar afirmou à reportagem de A Gazeta, nesta quinta-feira (20), que a expectativa é, principalmente, conseguir fazer frente a Lorena Vasques, ex-secretária de Obras da cidade e aposta do PSB, partido do governador Renato Casagrande, na corrida eleitoral.
Com poucas alianças partidárias em torno de seu projeto, Léo Camargo, que até agora tem apenas o PRTB como legenda aliada em Cachoeiro, garante que sua pré-candidatura conta com o incentivo de nomes de peso do PL, entre eles o senador capixaba Magno Malta, que inclusive preside o partido no Estado. Ele ainda cita quatro deputados da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), correligionários seus, como apoiadores de sua chapa.
"Minha pré-candidatura tem o apoio do senador Magno Malta. Estive em Brasília com ele, que chancelou o meu projeto. Também temos o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quatro deputados estaduais que são do partido", frisa o pré-candidato.

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Mantendo o discurso que orienta as principais ações do PL, o pré-candidato da legenda no município do Sul do Estado reforça que não há qualquer possibilidade de alianças políticas com siglas consideradas próximas da esquerda. Ele cita o Podemos e o União Brasil, que atualmente estariam apoiando a pré-candidatura do advogado Diego Libardi (Republicanos) a prefeito da cidade, como exemplo de partidos alinhados à esquerda.
"A gente tem buscado algumas construções, mas o que é certo é que não nos alinharemos com partidos que namoram com a esquerda. Há a possibilidade de o nome do vice na chapa vir de composição com o PRTB",  ressalta Léo Camargo.
Por fim, o vereador assevera que sua pré-candidatura em Cachoeiro não pode ser classificada como um projeto da extrema direita na cidade. Isso porque, segundo ele, mesmo essa imagem estando diretamente ligada a seu partido, o PL tem alinhamentos de direita e só se posiciona de maneira extrema em pautas específicas.
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