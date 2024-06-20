Deputado e senador do ES batem boca no Senado e no Aeroporto de Vitória

Procurado, Gilvan confirmou as informações publicadas primeiramente no Blog da Andréia Sadi, no g1. No portal, consta que testemunhas viram que Do Val já havia desembarcado e aguardava no saguão o deputado sair do avião vindo da Capital Federal. "Ele me viu, saiu de onde estava e veio andando para trás de novo para arrumar confusão", afirmou Gilvan.

Do Val teria dado um tapa no peito de Gilvan, que revidou com um empurrão. Eles seguiram se estranhando até a saída do aeroporto.

O senador, por sua vez, se manifestou em nota enviada pela assessoria.

"Nas imagens registradas no Aeroporto de Vitória é visível que o senador Marcos do Val foi, mais uma vez, provocado pelo deputado Gilvan da Federal, e reagiu de forma a defender sua integridade", ressaltou.

O senador, que já havia tratado do assunto nas redes sociais, reafirmou seu posicionamento, destacando que Gilvan tem comportamento agressivo e desequilibrado. "Suas agressões têm sido recorrentes durante os trabalhos no Congresso Nacional , seja nas comissões, seja no plenário."

Do Val, ainda em nota, destacou que os ataques do deputado acontecem há muito tempo, inicialmente por meio de mensagens de aplicativos, e, agora, em abordagens como a da sessão de quarta-feira (19) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado

"Durante a sessão, o senador Marcos do Val, preocupado com a segurança e a dignidade do local, solicitou que o deputado Gilvan se retirasse. O deputado, conhecido por arrumar confusões em todos os lugares que frequenta, recusou-se a sair e tentou agredir o senador."

Após o enfrentamento no Senado, os dois foram às redes sociais se manifestar. Com o vídeo da confusão na CCJ, Gilvan lembrou manifestações anteriores de Do Val e o chamou de traidor.

"O senador que disse que 'o Bolsonaro o chamou pra dar um golpe' e que 'detestava ser chamado de senador bolsonarista' veio tentar ofender a mim e ao senador Magno Malta. Mexeu com o cara errado, 'Swat' da Shopee. Não recuo pra traidor 1cm". Swat é a tropa de elite americana para a qual Do Val afirma que já deu treinamentos.

Do Val, por sua vez, admitiu na postagem que perdeu a paciência após uma discussão devido a algumas atitudes do deputado. "(O senador) resolveu confrontá-lo, perguntando se o deputado teria coragem de repetir os xingamentos que tem feito, inclusive por mensagens privadas. 'Encosta em mim se você tiver coragem e fale na minha cara o que você tem dito nas redes sociais, seu covarde. Retire-se do Senado agora!”