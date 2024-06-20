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Eleições 2024

Podemos lança ex-prefeito como pré-candidato em Anchieta

A aposta do partido é no nome de Marcus Assad, de uma tradicional família da política local; evento de lançamento será nesta quinta-feira (20)
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

20 jun 2024 às 17:19

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 17:19

Marcus Assad, o Marquinhos, pré-candidato do Podemos à Prefeitura de Anchieta
Marcus Assad será o pré-candidato do Podemos à Prefeitura de Anchieta Crédito: Divulgação
O Podemos lança na noite desta quinta-feira (20) o ex-prefeito Marcus Assad, o Marquinhos, como pré-candidato à Prefeitura de Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O evento, previsto para as 19h20, no Clube Vila Rica, na sede do município, deverá reunir lideranças políticas e comunitárias em apoio à indicação para as Eleições 2024.
Marquinhos, de uma tradicional família da política de Anchieta, já foi vereador por três mandatos e prefeito no período de 2013 a 2016, ano em que disputou a reeleição, mas não obteve êxito. Em 2020, tentou mais uma vez voltar a comandar o município, sem sucesso.
O adversário direto nos dois últimos pleitos, o prefeito Fabrício Petri (PSB), já está no segundo mandato consecutivo e não poderá concorrer novamente.
Mas, independentemente dessa conjuntura, Marquinhos acredita que poderá ser bem-sucedido desta vez porque, conforme avalia, a população de Anchieta carece de maior atenção nos serviços públicos. E é com essa perspectiva que pretende construir seu plano de governo para administrar o município por mais quatro anos.
Na cidade, vários nomes aparecem como pré-candidatos. Marquinhos, contudo, afirma que está construindo alianças para fortalecer o seu projeto na disputa deste ano.
Questionado sobre apoios consolidados, o ex-prefeito preferiu não mencionar nenhuma legenda. “Além de o Podemos ter destaque em Anchieta, temos um grupo de oposição forte no município. Vamos atrair esses partidos que têm força na região”, sustenta.
Marquinhos conta que há vários partidos oferecendo apoio, mas a fase atual é de articulação.
“A nossa pré-candidatura é exatamente para isso: formalizar os compromissos daqui para frente e, se Deus quiser, e Ele quer, ganhar a eleição.”

Mais nomes

Nesta fase em que os nomes de possíveis candidatos são testados perante a população, antes das convenções que definem quem vai realmente concorrer, Anchieta tem pelo menos outras cinco pré-candidaturas já lançadas, entre as quais Léo Português (PSB), candidato da situação; Geovane Meneguelle (PDT); Renato Lorencini (União Brasil); e coronel Leonardo Marchezi (PP).
Todas essas opções apresentadas, inclusive a do ex-prefeito, estão em partidos da base de apoio do governador Renato Casagrande (PSB). Em outro espectro político, de oposição ao governo do Estado, há a pré-candidatura de Luiz Mattos, pelo PL.
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