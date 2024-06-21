Pré-candidato do PDT na Serra minimiza crise e diz que segue na disputa

Weverson Meireles garante que será o candidato do PDT nas eleições Crédito: Carlos Alberto Silva

Em meio à crise partidária gerada pela saída do advogado Sergio Eduardo Correa Vidigal, o Dudu Vidigal, da presidência do PDT estadual, Weverson Meireles garante que segue firme como pré-candidato do partido para disputar a Prefeitura da Serra . Ele é a aposta da legenda para suceder o prefeito Sergio Vidigal , que é pai de Dudu, no comando da cidade.

"Respeito a opinião do Eduardo. Mantemos uma relação de respeito mútuo. Na verdade, acredito que ele está preocupado com a questão da continuidade do projeto de desenvolvimento da cidade. Sou o candidato do PDT. Isso está muito maduro internamente. Então, essa situação não tem qualquer impacto no nosso projeto", pontua o pré-candidato.

Weverson também foi indagado sobre a desconfiança do mercado político acerca da efetivação de sua candidatura nas convenções – quando as chapas são confirmadas e anunciadas de forma definitiva –, previstas para começarem em 20 de julho e irem até 5 de agosto. Há atores políticos que têm arriscado dizer que a configuração da chapa majoritária do PDT da na Serra pode mudar "aos 45 minutos do segundo tempo", com Vidigal surgindo como candidato à reeleição.

Ele é enfático quanto a isso e reforça que é o candidato do PDT no município. "Sou o pré-candidato e serei o candidato do PDT", assevera. O discurso dele vai ao encontro do que tem sustentado Sergio Vidigal , principal entusiasta de sua pré-candidatura.

Exemplo disso é que na última terça-feira (18), o prefeito garantiu, em entrevista concedida à colunista Letícia Gonçalves, que não há "a mínima chance" de ser candidato. Até mesmo Dudu Vidigal reforçou que acha pouco provável alguma mudança nesse cenário até as convenções.

Vice fora das discussões

Weverson desconversou sobre as articulações em torno do nome que deverá figurar como vice na chapa encabeçada por ele. O pré-candidato ressalta que, neste momento, tem ouvido a população visando à elaboração de seu projeto de governo para o município.

"Essa questão do vice não está sendo discutida agora. Estamos andando pela cidade e ouvindo os moradores sobre as principais demandas do município", relata Weverson.